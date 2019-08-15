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РИА Новости

Жесткая посадка А321 в Жуковском не затруднила движение в районе ЧП

12:21 15.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Затруднения дорожного движения в районе жесткой посадки А321 в Жуковском нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства транспорта Подмосковья.
"Нет", - сказали в пресс-службе в ответ вопрос, есть ли затруднения движения в районе ЧП.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
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