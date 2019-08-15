В Самарской области более тысячи предпенсионеров пройдут обучение

САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Самарской области предпенсионного возраста пройдут обучение в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"С 2019 года в рамках национального проекта "Демография" министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области реализует мероприятия по организации обучения работников, а также людей предпенсионного возраста, ищущих работу… В этом году будет обучено не менее 1076 человек", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольги Фурсовой, на эти цели из консолидированного бюджета выделено 73,65 миллиона рублей. "По сумме привлеченных средств из федерального бюджета Самарская область в числе лидеров: наш регион занимает 12 место по России и четвертое место – по ПФО", – цитирует Фурсову пресс-служба.

Отмечается, что благодаря выделенным средствам в настоящее время заключены договоры на обучение свыше 1,8 тысячи граждан предпенсионного возраста, что на 170% превышает контрольный показатель.

По данным пресс-службы, работник может повысить квалификацию или пройти переобучение как по инициативе работодателя, так и по собственной инициативе. Для этого необходимо написать заявление в центре занятости по месту регистрации юрлица и физлица. За обучение работников предпенсионного возраста работодателю будет предоставляться субсидия на возмещение понесенных затрат, но обязательным условием является сохранение занятости обученных сотрудников.

"По итогам обучения работодатель не только повышает уровень компетенций и знаний своих работников, но и экономит собственные средства, которые может направить на другие стратегически важные направления в работе", - объяснила Фурсова.