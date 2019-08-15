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РИА Новости

В Самарской области более тысячи предпенсионеров пройдут обучение

12:15 15.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина
Женщина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Женщина. Архивное фото
САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Самарской области предпенсионного возраста пройдут обучение в 2019 году в рамках реализации нацпроекта "Демография", сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.
"С 2019 года в рамках национального проекта "Демография" министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области реализует мероприятия по организации обучения работников, а также людей предпенсионного возраста, ищущих работу… В этом году будет обучено не менее 1076 человек", - говорится в сообщении.
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По словам заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольги Фурсовой, на эти цели из консолидированного бюджета выделено 73,65 миллиона рублей. "По сумме привлеченных средств из федерального бюджета Самарская область в числе лидеров: наш регион занимает 12 место по России и четвертое место – по ПФО", – цитирует Фурсову пресс-служба.
Отмечается, что благодаря выделенным средствам в настоящее время заключены договоры на обучение свыше 1,8 тысячи граждан предпенсионного возраста, что на 170% превышает контрольный показатель.
По данным пресс-службы, работник может повысить квалификацию или пройти переобучение как по инициативе работодателя, так и по собственной инициативе. Для этого необходимо написать заявление в центре занятости по месту регистрации юрлица и физлица. За обучение работников предпенсионного возраста работодателю будет предоставляться субсидия на возмещение понесенных затрат, но обязательным условием является сохранение занятости обученных сотрудников.
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"По итогам обучения работодатель не только повышает уровень компетенций и знаний своих работников, но и экономит собственные средства, которые может направить на другие стратегически важные направления в работе", - объяснила Фурсова.
По данным пресс-службы, всего до 2024 года на профессиональное обучение планируется направить не менее 6,4 тысячи граждан предпенсионного возраста.
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