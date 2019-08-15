Ученый объяснил, как и с какими чайками мог столкнуться самолет в Жуковском

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Птицы могли выбрать взлетную полосу для отдыха во время перелета и не успеть улететь от самолета, рассказал РИА Новости орнитолог кандидат биологических наук Виктор Зубакин, комментируя жесткую посадку лайнера в Подмосковье.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.

"Сейчас время послегнездовых кочевок. Сизые чайки начинают откочевки к югу, и вполне возможно, что это залетевшие к нам на пути миграции северные птицы. Они сейчас собираются в стаи и могут в таких местах отдыхать. Взлетная полоса - это ровное и отрытое пространство, где они могут сесть... Птицы слышат самолет, начинают взлетать, но скорость у самолета велика, они не успевают взлететь и улететь в сторону. Это если они сидели, но самолет мог врезаться в стаю уже летящих птиц", - сказал Зубакин.

Орнитолог уточнил, что в Московской области несколько видов чаек, в том числе озерные и сизые. Сизые крупнее озерных, их отличительный признак - белая голова. "Если бы это было в июле, то я бы сказал, что, скорее всего, это были озерные чайки. Они в июле после окончания сезона гнездования могут концентрироваться в разных местах Московской области. Им очень нравятся плоские пространства: поля, пашни, плоские крыши, и взлетная полоса тоже. Но в августе, как правило, большая часть озерных чаек из Московской области уже исчезает, появляется много сизых чаек", - пояснил ученый.

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По словам Зубакина, количество гнездящихся озерных чаек в Московской области с 80-х годов прошлого века уменьшилась в три раза. Точные данные по сизым чайкам будут получены в ближайшее время после подведения итогов последних трехгодичных учетов. В регионе гнездится около нескольких десятков тысяч пар озерных чаек и чуть меньше сизых.