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РИА Новости

"Аэрофлот" вступил в ассоциацию "Цифровой транспорт и логистика"

12:14 15.08.2019 (обновлено: 14:58 15.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 авг – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот стал членом ассоциации "Цифровой транспорт и логистика". Вступление в ассоциацию ведущей российской авиакомпании позволит внести существенный вклад в трансформацию транспортного комплекса РФ за счет применения накопленного Аэрофлотом богатого опыта цифровизации и технологий.
Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" является центром компетенций по одноименному ведомственному проекту Минтранса России. На ее базе планируется создавать и развивать единое мультимодальное цифровое транспортное и логистическое пространство на территории России. Это станет возможным за счет объединения и применения всех существующих, разрабатываемых цифровых сервисов и программного обеспечения российских компаний.
Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев: "Цифровизация — магистральный вектор развития Аэрофлота и наша главная инвестиция в будущее, без нее невозможно обеспечить высокую эффективность бизнеса. Аэрофлот успешно внедряет новейшие цифровые решения и готов делиться наработанным опытом с другими представителями транспортной отрасли. Уверен, совместными усилиями мы поможем стране достичь лидерства в мировом транспортном и логистическом пространстве".
Заместитель министра транспорта России Алексей Семенов: "Глобальный опыт Аэрофлота важен для цифровой трансформации всей транспортной отрасли, которая выстраивается на принципах мультимодальности, мультиплатформенности и необходимости сопряжения с системами стран Европы и Азии. Активное участие одной из крупнейших авиакомпаний в работе ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" позволит ускорить выполнение задачи руководства страны в части технологического прорыва".
На сегодняшний день уровень развития цифровых технологий в Аэрофлоте остается одним из самых высоких в мировой транспортной отрасли. Авиакомпания в течение нескольких лет сохраняет 4-е место в мире среди авиакомпаний по цифровизации в рейтинге консалтинговой компании Bain & Co. На практике это — более десятка реализованных бизнес-кейсов на базе современных цифровых технологий. Это программа "Интернет на борту", которая реализована на широкофюзеляжных воздушных судах и сейчас распространяется на узкофюзеляжный флот; система Монитор руководителя, предоставляющая менеджерам Аэрофлота онлайн-доступ к более чем 500 показателям деятельности компании; оснащение бортпроводников и пилотов планшетами, которые позволяют полностью и детально видеть свое поле работы. Впервые осуществлен в России цифровой проект "Витрина данных налогового мониторинга", не уступающий лучшим западным образцам. Внедрены система управления ресурсами, которая сократила среднее время обслуживания самолета между прилетом и вылетом и система интеллектуальной поддержки эксплуатации воздушных судов, позволившая повысить среднесуточный налет лайнеров Аэрофлота.
Автоматизация основных бизнес-процессов — от офисной работы до обслуживания пассажиров и самолётов — уже достигла в компании 100%. В планах — дальнейшие разработки в области искусственного интеллекта, которые включены в обновленную стратегию развития Группы "Аэрофлот" до 2023 года.
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