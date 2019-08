Metallica пожертвовала 250 тысяч евро на строительство больницы в Румынии

"Четырнадцатого августа фонд All Within My Hands, основанный группой Metallica, сообщил, что передает 250 тысяч евро для инициативы ассоциации Daruieste Viata. Заявление было сделано в день концерта Metallica в Бухаресте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Daruieste Viata.