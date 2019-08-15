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РИА Новости
Культура

Metallica пожертвовала 250 тысяч евро на строительство больницы в Румынии

12:07 15.08.2019
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© AP Photo / Invision/ Amy HarrisАмериканская группа Metallica
Американская группа Metallica
© AP Photo / Invision/ Amy Harris
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Американская рок-группа Metallica во время визита в Румынию пожертвовала 250 тысяч евро на строительство первой в стране онкологической больницы для детей, сообщила благотворительная организация Daruieste Viata.
"Четырнадцатого августа фонд All Within My Hands, основанный группой Metallica, сообщил, что передает 250 тысяч евро для инициативы ассоциации Daruieste Viata. Заявление было сделано в день концерта Metallica в Бухаресте", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Daruieste Viata.
Строительство первой детской онкологической больницы в Румынии началось в середине 2018 года в Бухаресте, организаторы надеются закончить проект в следующем году. Строительные работы полностью оплачиваются за счет пожертвований.
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КультураMetallicaРумынияБухарестВ мире
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