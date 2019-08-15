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РИА Новости

В Забайкалье медикам передали 32 новые машины скорой помощи

12:07 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧИТА, 15 авг – РИА Новости. Медикам Забайкалья в четверг торжественно передали ключи от 32 машин скорой помощи, сообщила пресс-служба губернатора.
Это уже вторая в этом году партия машин скорой медицинской помощи, которая поступила в Забайкальский край.

"Ключи от 32 единиц автомобильной техники сегодня торжественно вручили медикам из краевых и районных учреждений здравоохранения. Специализированный автотранспорт приобретен на средства "дальневосточной" субсидии", - говорится в сообщении.

На оснащение районных и краевых учреждений спецтехникой направлено более 130 миллионов рублей в этом году.
"Первая партия из шести автомобилей была направлена в июне текущего года в Агинский и Шилкинский районы. Во второй партии, кроме непосредственно машин скорой помощи, пришли два передвижных медицинских комплекса ФАП, которые направлены в Александрово-Зозаводский и Хилокский районы. Они предназначены для работы в труднодоступных населенных пунктах с численностью населения до 100 человек. Техника будет помогать оказывать людям первичную медицинскую помощь, которая включает диагностику и лечение неосложненных острых заболеваний, хронических патологий, проведение профилактических мероприятий, патронаж беременных", - уточнили в пресс-службе.
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С 2016 года по 2018 в Забайкальский край за счет федеральных средств было поставлено 68 автомашин скорой медицинской помощи разного класса. В текущем году, благодаря включению региона в ДФО и выделению вследствие этого дополнительного финансирования, предусмотрено приобретение 54 медицинских автомобилей.
По плану социального развития центров экономического роста Забайкалью на ближайшие 3 года выделено более 3 миллиардов рублей на здравоохранение. Деньги пойдут на приобретение медицинского оборудования и проведение капитальных ремонтных работ 7 медицинских организаций Читы и края, строительство и приобретение 40 ФАПов, служебного жилья для медработников.
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