Мосгорсуд оставил в СИЗО шестого обжаловавшего арест по акции 27 июля

Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО Кирилла Жукова - шестого обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд определил: решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения оставить без измерения, апелляционную жалобу - защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья. Срок ареста Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, был установлен до 27 сентября.

Ранее сообщалось, что сотрудник Росгвардии, которого Жуков намеренно ударил по шлему, признан потерпевшим по делу. В материалах дела есть его показания, где он говорит, что произошедшее расценивает как провокацию.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.