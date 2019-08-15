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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО шестого обжаловавшего арест по акции 27 июля

11:56 15.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Кирилл Жуков, первый обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО Кирилла Жукова - шестого обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд определил: решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения оставить без измерения, апелляционную жалобу - защиты - без удовлетворения", - огласил решение судья. Срок ареста Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, был установлен до 27 сентября.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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