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РИА Новости

Пресс-конференция ректора МГЮА Виктора Блажеева

11:42 15.08.2019 (обновлено: 11:43 15.08.2019)
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20 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция ректора Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Виктора БЛАЖЕЕВА, посвященная окончанию приемной кампании.
Во время мероприятия речь пойдет об особенностях и итогах приемной кампании, о наиболее востребованных направлениях и специальностях, а также о новых технологических подходах к образовательному процессу. Будет рассказано о современных технологических подходах к практико-ориентированному обучению и механизме прямого сотрудничества с работодателями – на базе высшего учебного заведения функционирует юридическая клиника, где студенты-практики оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, а также малому и среднему бизнесу.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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