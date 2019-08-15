Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T11:39Z
https://ria.ru/20190815/1557526131.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150172/50/1501725047_0:90:1500:934_1036x0_80_0_0_2b2badcb50a6a8f9dda93451cb1eeb44.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Троице-Сергиевой Лавре передано имущество из казны Подмосковья

11:39 15.08.2019
55
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоТроице-Сергиева Лавра
Троице-Сергиева Лавра
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Семь зданий общей площадью более трех тысяч квадратных метров передано в безвозмездное пользование Ставропигиальному мужскому монастырю Свято-Троицкой Сергиевой Лары из казны Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Минимущества региона.

"Семь зданий общей площадью почти 3500 квадратных метров и необходимая инфраструктура переданы в безвозмездное пользование Лавры Русской Православной Церкви", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.

В пользование были переданы трапезный корпус и корпус келейный восточный Гефсиманско-Черниговского скита. Также в пользование были переданы общежитие, овощехранилище, гараж, складские помещения, находящиеся на территории скита.
200011
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяОбщество
Рекомендуем
Девушка сдает пластиковую бутылку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары
В Подмосковье появился первый в России цифровой сервис сбора мусора
РИА
Новости
Ученики на уроке в школе
Мособлгосэкспертиза одобрила проект строительства школы во Фрязино
Ученики в классе во время занятия
В Подмосковье до конца 2019 года откроется 16 детсадов и школ
Дом правительства Московской области
Более 13 тысяч субъектов МСП создано в Подмосковье с августа 2018 года
Лента
новостей
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Около 37% молодежи в России считают себя неверующими, показал опрос
Яма на дороге
Порядка 296 тысяч дорожных ям устранено в Подмосковье с начала 2019 года
WorldSkills Kazan 2019
В Казань приехала первая команда-участница WorldSkills-2019
Свидетельство о совершении таинства крещения
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к таинству крещения
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов
Врио главы Забайкалья заявил, что хотел бы лично вести аккаунты в соцсетях
Символика Универсиады во время празднования победы в борьбе за Всемирную летнюю Универсиаду-2023 в Историческом сквере в Екатеринбурге.
В УрФУ назвали сумму, необходимую для постройки общежитий для Универсиады
Вид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета. Архивное фото
Минстрой МО проверил реализацию программы переселения в Рузском округе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье медикам передали 32 новые машины скорой помощи
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком
В поселке Пангоды ЯНАО отремонтируют шесть километров дорог
Женщина
В Самарской области более тысячи предпенсионеров пройдут обучение
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Гана заинтересована в расширении обучения студентов в Рязанской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
Лента новостейМолния