Троице-Сергиевой Лавре передано имущество из казны Подмосковья

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Семь зданий общей площадью более трех тысяч квадратных метров передано в безвозмездное пользование Ставропигиальному мужскому монастырю Свято-Троицкой Сергиевой Лары из казны Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Минимущества региона.

"Семь зданий общей площадью почти 3500 квадратных метров и необходимая инфраструктура переданы в безвозмездное пользование Лавры Русской Православной Церкви", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.

В пользование были переданы трапезный корпус и корпус келейный восточный Гефсиманско-Черниговского скита. Также в пользование были переданы общежитие, овощехранилище, гараж, складские помещения, находящиеся на территории скита.