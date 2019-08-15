Режиссер "Робокопа" заявил в Сети, что покидает проект

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Режиссер фильма "Робокоп возвращается" Нил Бломкамп сообщил в своем Твиттере о решении оставить проект.
"Я больше не занимаюсь "Робокопом". Я снимаю новый хоррор-триллер, тогда как MGM не могут ждать и вынуждены запустить съемочный процесс "Робокопа" сейчас. С удовольствием посмотрю его вместе с остальными фанатами, когда он выйдет в кинотеатрах", - написал он.
В прошлом году стало известно, что кинокомпания MGM снимет фильм "Робокоп возвращается" - продолжение картины Пола Верховена 1987 года, режиссером проекта должен был стать создатель "Района №9".
В конце июня Бломкамп сообщал о том, что в новой картине будет использован оригинальный костюм Робокопа из классической ленты. Он также говорил о своем намерении сделать фильм таким, как если бы "Верховен снял его сразу после первого".