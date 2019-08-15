Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T11:39Z
https://ria.ru/20190815/1557525813.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147954/21/1479542171_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ee6113c4e241cb0b0236c07dfbc26aa7.jpg
РИА Новости
Культура

Режиссер "Робокопа" заявил в Сети, что покидает проект

11:39 15.08.2019
119
© Orion Pictures, 1987Кадр из фильма Робокоп
Кадр из фильма Робокоп
© Orion Pictures, 1987
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Режиссер фильма "Робокоп возвращается" Нил Бломкамп сообщил в своем Твиттере о решении оставить проект.
"Я больше не занимаюсь "Робокопом". Я снимаю новый хоррор-триллер, тогда как MGM не могут ждать и вынуждены запустить съемочный процесс "Робокопа" сейчас. С удовольствием посмотрю его вместе с остальными фанатами, когда он выйдет в кинотеатрах", - написал он.
В прошлом году стало известно, что кинокомпания MGM снимет фильм "Робокоп возвращается" - продолжение картины Пола Верховена 1987 года, режиссером проекта должен был стать создатель "Района №9".
В конце июня Бломкамп сообщал о том, что в новой картине будет использован оригинальный костюм Робокопа из классической ленты. Он также говорил о своем намерении сделать фильм таким, как если бы "Верховен снял его сразу после первого".
Персонаж американских комиксов Marvel Comics Шанг-Чи
14 августа, 18:57Культура
В Marvel хотят сделать из азиатского супергероя комиксов Джеймса Бонда
000100
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Оливия Колман на церемонии вручения премии Оскар-2019
Оливия Колман рассказала, почему ей тяжело играть Елизавету II в "Короне"
РИА
Новости
Американский певец Игги Поп
Игги Поп выложил в Сети ролик на песню из нового альбома
Кадр из мультфильма Леди и Бродяга
Студия Disney опубликовала фотографию собак, играющих в "Леди и Бродяге"
Тимур Бекмамбетов
У фильма "Поиск" Тимура Бекмамбетова появится сиквел
Лента
новостей
Кадр из мультсериала Лунтик и его друзья
Мультипликаторы опровергли информацию о новом персонаже - девочке-Лунтике
Работница фермерского хозяйства
В Северной Осетии открылся Всероссийский день картофельного поля
Персонаж американских комиксов Marvel Comics Шанг-Чи
В Marvel хотят сделать из азиатского супергероя комиксов Джеймса Бонда
Здание Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
В Российском фонде культуры представят концепции развития театра Волкова
Актеры Хью Грант, Салли Хокинс и Хью Бонневилль на премьере Приключений Паддингтона — 2 в Калифорнии. 6 января 2018
Хью Грант признался, какой фильм считает лучшим в своей карьере
Российские рубли
Россияне назвали размер справедливой зарплаты
Наручники
В Перми арестовали пенсионера, перерезавшего трос промышленным альпинистам
Скрипка Страдивари
Из елей Страдивари в Италии сделают 35 тысяч музыкальных инструментов
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
Мэрия Екатеринбурга ждет от Покраса Лампаса информацию о дате его визита
Общий вид выставочного стенда на ярмарке SAM Fair
Пепперштейн, Корина, Тобрелутс выставят свои работы на ярмарке SAM Fair
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Собору Парижской Богоматери угрожает новое обрушение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
Лента новостейМолния