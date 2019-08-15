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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО пятого обжаловавшего арест по акции 27 июля

11:33 15.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО Егора Жукова - пятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Жалобу оставить без удовлетворения, постановление Пресненского районного суда Москвы от 2 августа - без изменения", - огласила решение судья. Срок ареста Жукова был установлен до 27 сентября.
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Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
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26 июля, 09:00РИА Новости
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