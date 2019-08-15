Мосгорсуд оставил в СИЗО пятого обжаловавшего арест по акции 27 июля

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО Егора Жукова - пятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Жалобу оставить без удовлетворения, постановление Пресненского районного суда Москвы от 2 августа - без изменения", - огласила решение судья. Срок ареста Жукова был установлен до 27 сентября.

Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу. Лишь режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как который из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания.