Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T11:31Z
https://ria.ru/20190815/1557525512.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155752/25/1557522569_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e8ae4a0ad2cc47d310e72c0edcddebe0.jpg
РИА Новости
Экология

Экологическая смена началась на форуме "Территория смыслов"

11:31 15.08.2019
53
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЭкологическая смена началась на форуме "Территория смыслов"
Экологическая смена началась на форуме Территория смыслов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" 14 августа стартовала смена "Экосреда – Экология". В ней принимают участие порядка тысячи молодых специалистов, в том числе студенты, представители общественных организаций, органов исполнительной власти, филиалов международных организаций, занимающихся вопросами экологии, а также молодые предприниматели, сообщает пресс-служба Росмолодежи.
На церемонии открытия гостей форума поприветствовал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев. Он также пожелал участникам подружиться друг с другом, найти смыслы и реализовать в регионах свои проекты.
"Защитите нашу экологию и научите подрастающее поколение любить и хранить нашу природу", – сказал он.
В рамках смены активистам предстоит выработать решения таких вопросов, как возможность создания экосреды для формирования поколений с ответственным подходом к образу жизни, и способы взаимодействия цифровой экономики и российских инноваций для появления общероссийской системы экологичной переработки мусора.
В качестве спикеров перед участниками выступят государственные деятели, лидеры общественных мнений, отраслевые эксперты, управленцы, блогеры и представители СМИ.
По итогам форума лучшие командные и индивидуальные проекты могут претендовать на грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи.
100000
Обсудить 1
ЭкологияФорум "Территория смыслов"Росмолодежь
Рекомендуем
Японские путешественники на мотоциклах Урал в заповеднике Кедровая падь, входящий в состав Земли леопарда
"Землю леопарда" посетили туристы из Японии на мотоциклах "Урал"
РИА
Новости
Бурый медведь
В Урюпинске проведут проверку после видео с купанием медведя на пляже
Берегись автомобиля
Берегись автомобиля
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Самый молодой депутат ГД предложил приостановить работу Жуковского
Лента
новостей
Мальки муксуна
На Ямале десять миллионов мальков муксуна выпустят в реки
Атомный ледокол Ямал
Северный морской путь вошел в рейтинг самых интересных круизных маршрутов
Пассажиры самолета А-321 авиакомпании Уральские авиалинии, который совершил аварийную посадку в Подмосковье
Минприроды настаивает на проверке по свалкам в районе аэропорта Жуковский
Вид на гостиницу Рюгён и жилые кварталы Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе
КНДР не намерена больше вести какие-либо переговоры с Южной Кореей
Ликвидация пожаров в Красноярском крае
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио
Выпущенные КНДР снаряды не достигли экономической зоны Японии
Сейсмограф
На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Вид на Копенгаген
Главы МИД Финляндии и Дании планируют обсудить отношения с Россией
Вырубка леса
Поставщики леса раскритиковали возможный запрет на экспорт в Китай
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Силовики дважды пытались сбить беспилотник ОБСЕ, заявили в ДНР
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
Лента новостейМолния