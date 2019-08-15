Экологическая смена началась на форуме "Территория смыслов"

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. На всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" 14 августа стартовала смена "Экосреда – Экология". В ней принимают участие порядка тысячи молодых специалистов, в том числе студенты, представители общественных организаций, органов исполнительной власти, филиалов международных организаций, занимающихся вопросами экологии, а также молодые предприниматели, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

На церемонии открытия гостей форума поприветствовал заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев. Он также пожелал участникам подружиться друг с другом, найти смыслы и реализовать в регионах свои проекты.

"Защитите нашу экологию и научите подрастающее поколение любить и хранить нашу природу", – сказал он.

В рамках смены активистам предстоит выработать решения таких вопросов, как возможность создания экосреды для формирования поколений с ответственным подходом к образу жизни, и способы взаимодействия цифровой экономики и российских инноваций для появления общероссийской системы экологичной переработки мусора.

В качестве спикеров перед участниками выступят государственные деятели, лидеры общественных мнений, отраслевые эксперты, управленцы, блогеры и представители СМИ.