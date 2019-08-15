Фрески художника Арнаутова в США пока отстояли, но борьба не окончена

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости, Михаил Тургиев. Уникальные фрески кисти русского художника Виктора Арнаутова в Средней школе имени Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, которые еще недавно собирались уничтожить из-за их "расистского" содержания, получили шанс на спасение. Власти накануне отменили решение о закрашивании работ и постановили найти другие варианты.

Фрески, созданные в 1930-х годах, посвящены Джорджу Вашингтону. Противники работ выступили с аргументами, что изображенные на плантациях афроамериканские рабы, а также мертвый индеец оскорбляют чувства современных школьников с афроамериканскими и индейскими корнями. Против активно выступили деятели искусства и Ассоциация выпускников.

Впрочем, борьба за спасение настенных полотен еще не закончена, защитники произведений Арнаутова продолжают изучать возможные юридические шаги для их охраны и в идеале сохранения доступа к ним, так как для отмены решения понадобилась огромная волна общественного мнения, и предсказать, что будет дальше, пока нельзя.

РИА Новости попыталось разобраться в ситуации.

Еще не конец

"Это не конец. Президент (объединенного школьного районного совета Сан-Франциско) и его совет находятся под большим давлением с разных сторон. Этот пересмотр решения отдалил друг от друга обе стороны. Люди, выступающие за закрашивание, недовольны, потому что они хотят бесповоротно уничтожить фрески. А люди, выступающие на стороне сохранения, считают, что нам это ничего не дает, потому что все равно ограничивает права по Первой поправке и другие аспекты, связанные с возможностью посмотреть бесценные произведения искусства, когда этого хочется", - сказал в четверг РИА Новости вице-президент Ассоциации выпускников Лопе Яп.

Накануне совет принял решение о том, чтобы "закрыть фрески от глаз" без уничтожения. За такое решение проголосовали четыре человека, против – трое. При этом в июне, когда этот же совет голосовал по вопросу об уничтожении, все высказались единогласно. Теперь дана отмашка на разработку проекта закрытия фресок "твердыми панелями или аналогичным материалом".

По словам Япа, власти не могут подтвердить заявления об оскорблении чувств учащихся какими-либо актуальными данными.

"За восемь с половиной лет большая часть учителей и кураторов, которые работают там 20-30 лет, ни один не поднимал этот вопрос. Так что это продолжится. Мы будем использовать наши юридические и политические возможности, чтобы защитить, охранить фрески", - сказал собеседник агентства.

Он отказался уточнить, какие именно действия могут предпринять защитники, однако заверил, что варианты есть и вопрос денег перед ними не стоит.

Все фрески или нет?

Всего в школе находится 13 настенных полотен Арнаутова. Далеко не все из них вызывают вопросы, однако будут ли закрыты лишь некоторые или все, так и остается непонятным. В последнем решении совета это никак не оговаривается.

По словам Япа, в ходе обсуждений руководство школы говорило, что беспокойство вызывают не все, а лишь пять работ, однако официально это нигде не звучало. Поэтому, полагает Яп, сейчас речь, видимо, идет о том, чтобы закрыть все 13 фресок.

Аналогично нет ясности с тем, будет ли сохранен доступ к ним для желающих, то есть будут ли произведения искусства закрыты намертво или можно будет их открывать по запросу.

"Они оставили эти детали без пояснения. У них в мыслях закрыть их полностью на постоянной основе. Это для них будет предпочтительным вариантом, но они также знают, что тем самым могут нарушить многие законы, так что они ждут юридической оценки того, что они могут или не могут сделать. То есть у них нет никаких обязательств в этом смысле", - сказал Яп.

В заявлении совета говорится, что фрески будут оцифрованы, но они более не будут доступны для общественности в здании школы. РИА Новости обратилось в школьный совет, однако там не предоставили оперативный комментарий.

"Этот вопрос разделяет наш город, когда мы на самом деле должны объединиться для службы нашим ученикам. Я знаю, что эта альтернатива болезненна для тех, кто хотел закрасить их, и что есть люди в сообществе за сохранение (фресок), считающие, что мы слишком далеко заходим, закрывая фрески", - процитированы в документе слова главы совета Стивона Кука.

По его словам, все согласны с тем, что на них изображена "расистская история Америки, особенно применительно к афроамериканцам и коренным американцам".

"Наши школы должны быть местом, где все ученики чувствуют себя безопасно, под присмотром и с поддержкой", - добавляет Кук.

Профессионалы против

Когда судьба фресок была под угрозой, против первоначального решения выступили около 400 деятелей искусства и других граждан. Они подписали открытое письмо. Среди них был и почетный профессор истории Университета Сан-Франциско и автор биографии Виктора Арнаутова Роберт Черны.

"Согласен с тем, что принятое решение не настолько прозрачно, как можно было надеяться. Единственное, что, как я надеюсь, это означает: руководство школы проведет тщательную оценку в соответствии с законом Калифорнии о состоянии окружающей среды… Ели это будет сделано из благих побуждений, то можно ожидать приемлемого результата. Или это может привести к иску. Или более чем одному иску", - сказал он РИА Новости.

По словам Черны, именно этот закон относит фрески к числу "исторических ресурсов". Он напомнил, что Аранаутов был последователем и помощником известного мексиканского художника Диего Ривьеры и принимал участие в создании двух его основных проектов: фресок в Куэрнаваке и Национальном дворце Мехико.

"Фрески Арнаутова в общественных местах сделали его одним из самых известных художников в этих краях и даже на всем тихоокеанском побережье (США – ред.) в 1930-е годы. Он создал серию таких фресок между 1929 и 1942 годами, и большая их часть сохранилась до сегодняшнего дня", - рассказывает историк.

Работы русского художника есть не только в Сан-Франциско, но и в Пало-Альто, Линдене (Техас), Ричмонде. Они создавались в рамках государственной программы финансирования художественных работ "Новый курс". Она была призвана облегчить людям искусства последствия Великой депрессии.

"Меня лично эти изображения не задевают. Я считаю их отражением политических взглядов Арнаутова по мере его отклонения влево. Через два года после завершения работы над фресками в школе он вступил в Коммунистическую партию", - напоминает Черны.

"Он изображал рабов-афроамериканцев не для того, чтобы воспеть рабство, а чтобы осудить его. То же относится к изображению мертвого индейца", - сказал он, добавив, что, конечно, не может поставить себя на место тех, кто говорит о "травмирующем" эффекте изображений.

По словам Черны, эти фрески примечательны тем, что были написаны по мокрой штукатурке, чтобы краска впиталась в нее и стала частью стены. Именно поэтому их нельзя перенести в другое место – они неотделимы от здания.

"Должна быть возможность закрыть все фрески, которые вызывают наибольшее беспокойство. Но что бы ни было сделано, это должно быть обратимо. Преподаватели искусства школы используют фрески как часть своих занятий. Эта возможность должна существовать и далее", - считает историк.

За сохранение этих произведений выступает и профессор искусств Университета Сан-Франциско Марк Дин Джонсон.

"Визуальное наследие" предполагает критическое осмысление в оценке искусства, что сегодня не всегда встречается в образовательных программах. Господин Арнаутов был коммунистом и осознавал, что экономический успех Соединенных Штатов был основан на геноциде и рабстве, и, как мы видели, отсылки к этому в его работах могут смутить или задеть кого-то, если их не понимать", - сказал он РИА Новости.

По его мнению, в сложившейся ситуации вполне допустимо скрыть фрески от глаз, но не уничтожить их.

Потомки

РИА Новости попыталось связаться с внуками Арнаутова, которые проживают в тех же краях в США, однако семья отказалась комментировать ситуацию.

"Я не расположена делиться своими соображениями и чувствами с международной прессой", - ответила внучка художника Мария Люкс.