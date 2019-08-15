Президент Лигурии сравнил обрушение моста в Генуе с бомбежками Ирака

РИМ, 14 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Обрушение автомобильного моста в итальянской Генуе стало немыслимой трагедией для всей Италии, однако реакция властей и местных жителей позволила быстро вернуться к нормальной жизни и приступить к строительству нового объекта, заявил в интервью РИА Новости президент области Лигурия Джованни Тоти.

"Произошедшее в 11 часов 36 минут 14 августа прошлого года стало невероятной и невообразимой трагедией для Италии. Когда мост Моранди обрушился, поглотив жизни 43 человек, все единодушно подумали о том, что подобного не могло случиться", - заявил Тоти.

В среду в Генуе пройдет памятная церемония по жертвам трагедии. В ней примут участие президент и премьер-министр страны, представители правительства, местных властей и родственники погибших. Траурную мессу на месте обрушения отслужит архиепископ Генуи. Ровно в 11:36 город остановится на минуту молчания в сопровождении гудков кораблей и звона колоколов.

По словам Тоти, сразу после катастрофы "пришло чувство гнева из-за того, что нельзя погибать в дороге, пересекая автостраду".

"Как только смятение и боль по погибшим прошли, мы попытались организовать первые спасательные мероприятия. Спустя полтора часа после обрушения состоялось первое оперативное заседание службы гражданской обороны с участием ее главы Анджело Боррелли и представителей всех государственных служб в префектуре Генуи", - сказал глава Лигурии, столицей которой является Генуя.

Согласно первым заключениям судебных экспертов, к обрушению одного из пролетов более чем километрового моста привели дефекты при реализации изначального проекта, а также коррозия и постепенное разрушение конструкций из-за их недостаточного обслуживания.

Фигурантами дела об обрушении являются свыше 70 человек, а также две компании - Autostrade per l'Italia (Aspi), которая занимается управлением и содержанием большинства платных автодорог Италии, и подконтрольной ей инженерная компания Spea.

"Это были действительно волнительные мгновения. Первый осмотр места происшествия произвел глубокое впечатление даже на тех, кто как я, работал журналистом и был свидетелем не самых простых ситуаций, как в Косово или Ираке. То, что мы увидели, запомнилось нам навсегда, к подобной сцене нельзя подготовиться", - продолжил Тоти.

Генуя смотрит в будущее

"Мы с мэром Генуи Буччи быстро поняли, что та трагедия не должна нас сломить, что мы не должны сдаваться и должны реагировать немедленно. Так и произошло, благодаря всеобщей поддержке - со стороны жителей, города и региона, которые восприняли наш сигнал очень правильно. Поэтому я бы ходить сказать моему городу спасибо, потому что я не думал, что реакция может быть столь быстрой" - признался политик.

Новый мост будет построен по проекту, разработанному под руководством итальянского архитектора, пожизненного сенатора Ренцо Пиано. Он безвозмездно передал этот проект своим землякам-генуэзцам. По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, новый мост на месте обрушившегося планируется открыть в апреле 2020 года.

"Спустя месяц после катастрофы эвакуированные получили новые дома, где они могут жить. В скором порядке были приняты меры по облегчению работы автоперевозчиков, в рекордные сроки были открыты альтернативные инфраструктурные объекты с тем, чтобы помочь дорожному движению и разгрузить наиболее тяжелые с точки зрения траффика точки города. Были выделены сотни миллионов евро инвестиций для порта Генуи и были выплачены убытки компаниям и горожан, которые еще работают и живут поблизости от стройки нового моста", - заявил глава региона.

Первый бетон в основание одного из будущих пилонов был залит в конце июня. Параллельно продолжался снос оставшихся конструкций прежнего объекта: Спустя несколько дней два старых пилона и пролеты были уничтожены управляемым взрывом. Фактически один только снос инфраструктурного объекта продолжался полгода: последнюю из оставшихся опор экскаватор разрушил только в минувший понедельник.