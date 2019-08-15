В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев из Иордании и Ливана

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией. Архивное фото

Стоянка сирийских бедуинов-беженцев возле поселка Квешра на севере Ливана рядом с границей с Сирией

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Свыше 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 916 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 344 человек (женщин – 62, детей – 105), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 572 человека (женщин – 172, детей – 292)", - говорится в бюллетене.

Инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории провинций Дераа и Дамаск. Обнаружено и уничтожено 18 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.