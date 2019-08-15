На Урале в ДТП с тремя автомобилями погибли двое полицейских

© Фото : пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области/Валерий Горелых Последствия ДТП на улице Ленина в селе Покровское Каменского района Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись вечером в среду в Свердловской области, в результате ДТП двое полицейских погибли, четыре человека пострадали, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Четырнадцатого августа в Свердловской области произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в том числе двух мотоциклов. В результате столкновения погибли два сотрудника полиции, еще четыре человека, включая двух несовершеннолетних детей, пострадали", - сказал Горелых.

По его сведениям, авария произошла в 22.05 (20.05 мск) возле дома по улице Ленина в селе Покровское Каменского района города Каменск-Уральский. Это 82-й километр федеральной трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган.

По предварительным данным, инспектор ГИБДД территориального ОВД 1984 года рождения, управляя личным мотоциклом Honda, при обгоне попутного мотоцикла марки Aprilia Pegaso и неустановленной грузовой машины допустил столкновение со встречным автомобилем ГАЗ, за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения.

Горелых отметил, что от сильного удара первый мотоцикл отбросило на второй. Полицейский и его пассажирка, сотрудница дежурной части отдела полиции №24, от полученных травм скончались на месте. Другому мотоциклисту 1985 года рождения и водителю ГАЗ оказана помощь прибывшей бригадой медиков. Пассажиров грузовой машины, мальчика 2006 года рождения и девочку 2014 года рождения, доставили в больницу, госпитализация им не потребовалась.

На место происшествия выезжал замначальника областного УГИБДД полковник полиции Алексей Габдорахманов и руководство ОВД Каменска-Уральского. Погибшие полицейские находились вне службы, в гражданской одежде. У старшего лейтенанта полиции, управлявшего мотоциклом, взяты и направлены на исследование образцы крови на предмет наличия или отсутствия алкоголя, прокомментировал Горелых.