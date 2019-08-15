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РИА Новости
Туризм

В Малайзии назвали причину смерти пропавшей 15-летней ирландской туристки

10:35 15.08.2019 (обновлено: 15:04 15.08.2019)
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© REUTERS / Lim Huey TengПолицейский приклеивает фотографию 15-летней ирландской туристки Норы Куоирин, которая пропала без вести на курорте в Малайзии
Полицейский приклеивает фотографию 15-летней ирландской туристки Норы Куоирин, которая пропала без вести на курорте в Малайзии
© REUTERS / Lim Huey Teng
Полицейский приклеивает фотографию 15-летней ирландской туристки Норы Куоирин, которая пропала без вести на курорте в Малайзии
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Медэксперты установили, что пропавшая в Малайзии 15-летняя ирландская туристка не была изнасилована и умерла от желудочно-кишечного кровотечения, сообщает в четверг интернет-версия газеты Star со ссылкой на заявление главы полиции штата Негери-Сембилан Датука Мохамада Мата Юсопа (Datuk Mohamad Mat Yusop).
Гражданка Ирландии Нора Куоирин, приехавшая в Малайзию на отдых вместе с семьей, пропала без вести 4 августа. Ранее сообщалось, что в рамках поисков девочки в джунглях неподалеку от города Серембан было обнаружено тело женщины европеоидной расы. Тело было доставлено в морг местной больницы, где было опознано членами семьи Куорин.
По словам главы полиции, медэксперты провели девятичасовое вскрытие, в результате которого они установили, что ее смерть была вызвана желудочно-кишечным кровотечением. Кровотечение могло быть вызвано продолжительным голодом.
"Они также установили, что она не была изнасилована", - заявил Юсоп.
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"Не было ничего, что указывало бы на то, что она похищена или подверглась какой-либо форме насилия", - сообщил полицейский журналистам.
Он добавил, что на ее теле не было ран, за исключением ушиба на ноге.
"Но это не было причиной ее смерти", - отметил Юсоп.
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