В Малайзии назвали причину смерти пропавшей 15-летней ирландской туристки

Полицейский приклеивает фотографию 15-летней ирландской туристки Норы Куоирин, которая пропала без вести на курорте в Малайзии

Полицейский приклеивает фотографию 15-летней ирландской туристки Норы Куоирин, которая пропала без вести на курорте в Малайзии

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Медэксперты установили, что пропавшая в Малайзии 15-летняя ирландская туристка не была изнасилована и умерла от желудочно-кишечного кровотечения, сообщает в четверг интернет-версия газеты Медэксперты установили, что пропавшая в Малайзии 15-летняя ирландская туристка не была изнасилована и умерла от желудочно-кишечного кровотечения, сообщает в четверг интернет-версия газеты Star со ссылкой на заявление главы полиции штата Негери-Сембилан Датука Мохамада Мата Юсопа (Datuk Mohamad Mat Yusop).

Гражданка Ирландии Нора Куоирин, приехавшая в Малайзию на отдых вместе с семьей, пропала без вести 4 августа. Ранее сообщалось, что в рамках поисков девочки в джунглях неподалеку от города Серембан было обнаружено тело женщины европеоидной расы. Тело было доставлено в морг местной больницы, где было опознано членами семьи Куорин.

Nora Anne autopsy: No sign of kidnapping, no evidence of rapehttps://t.co/lPR8So5k7S https://t.co/lPR8So5k7S — The Star (@staronline) 15 августа 2019 г.

По словам главы полиции, медэксперты провели девятичасовое вскрытие, в результате которого они установили, что ее смерть была вызвана желудочно-кишечным кровотечением. Кровотечение могло быть вызвано продолжительным голодом.

"Они также установили, что она не была изнасилована", - заявил Юсоп.

"Не было ничего, что указывало бы на то, что она похищена или подверглась какой-либо форме насилия", - сообщил полицейский журналистам.

Он добавил, что на ее теле не было ран, за исключением ушиба на ноге.