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РИА Новости

Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости

10:16 15.08.2019 (обновлено: 10:17 15.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем независимости власти Индии, высоко оценил отношения Москвы и Нью-Дели, выразил уверенность в укреплении сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту республики Индии Рамна Натха Ковинду и премьер-министру страны Нарендру Моди по случаю государственного праздника Индии – Дня независимости", - говорится в сообщении.
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Глава Российского государства отметил высокие достижения Индии в экономической, научно-технической, культурной и других сферах, а также авторитет страны на мировой арене.
Путин также высоко оценил динамичное развитие российско-индийских отношений в духе особо привилегированного стратегического партнерства и выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах граждан двух государств, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азии и во всем мире.
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Нарендра МодиВладимир ПутинРоссияИндияВ мире
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