Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости

Глава Российского государства отметил высокие достижения Индии в экономической, научно-технической, культурной и других сферах, а также авторитет страны на мировой арене.

Путин также высоко оценил динамичное развитие российско-индийских отношений в духе особо привилегированного стратегического партнерства и выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах граждан двух государств, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азии и во всем мире.