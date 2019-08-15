Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем независимости власти Индии, высоко оценил отношения Москвы и Нью-Дели, выразил уверенность в укреплении сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту республики Индии Рамна Натха Ковинду и премьер-министру страны Нарендру Моди по случаю государственного праздника Индии – Дня независимости", - говорится в сообщении.
Глава Российского государства отметил высокие достижения Индии в экономической, научно-технической, культурной и других сферах, а также авторитет страны на мировой арене.
Путин также высоко оценил динамичное развитие российско-индийских отношений в духе особо привилегированного стратегического партнерства и выразил уверенность в дальнейшем укреплении плодотворного двустороннего сотрудничества на всех направлениях, а также конструктивного взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах граждан двух государств, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Азии и во всем мире.