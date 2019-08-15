Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T10:14Z
https://ria.ru/20190815/1557521926.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155614/95/1556149537_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_f8a7cd0c0e3c0d831153f4a5da02a202.jpg
РИА Новости

В Перми четыре человека пострадали при столкновении трамвая с автобусом

10:14 15.08.2019
531
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения трамвая с автобусом в Индустриальном районе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По данным полиции, в четверг около 9.35 (7.35 мск) в Перми произошло ДТП с участием трамвая. Автобус без пассажиров двигался по улице Свиязева в сторону кругового кольца по шоссе Космонавтов. Предварительно установлено, что водитель автобуса на пересечении улицы Свиязева и шоссе Космонавтов столкнулся с трамваем маршрута №11. Как уточнили в МВД, в результате удара в трамвае лопнуло стекло окна.
Специальный сигнал на крыше полицейского автомобиля
8 августа, 01:21РИА Новости
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
"Травмы получили 4 человека, которым оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что на данный момент затруднений проезда транспорта на месте происшествия нет, работают сотрудники ГИБДД.
000100
Обсудить 0
ПермьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Перми задержали перерезавшего веревку промышленным альпинистам пенсионера
РИА
Новости
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой
Наручники
В Перми арестовали пенсионера, перерезавшего трос промышленным альпинистам
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
Лента
новостей
Столкновение с птицами
Момент столкновения A321 с птицами попал на видео
Деревня в Сванети
В Грузии погибли две белорусские туристки
Деткое отделение городской больницы
В Кузбассе рассказали о состоянии девочки, платье которой подожгла подруга
Вид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым
Американские военные заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области
Жуковский работает штатно после аварийной посадки самолета
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии
"Уральские авиалинии" отменили рейсы Новосибирск — Москва
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
Пассажиры из экстренно севшего А321 застрахованы в "Альфа Страховании"
Полицейский приклеивает фотографию 15-летней ирландской туристки Норы Куоирин, которая пропала без вести на курорте в Малайзии
В Малайзии назвали причину смерти пропавшей 15-летней ирландской туристки
Экстренно севший в Жуковском A-321
В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Самолет А-321 с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Подмосковье
МЧС организовало горячую линию после ЧП с самолетом в Подмосковье
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
Лента новостейМолния