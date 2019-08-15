В Перми четыре человека пострадали при столкновении трамвая с автобусом

ПЕРМЬ, 15 авг - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения трамвая с автобусом в Индустриальном районе Перми, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным полиции, в четверг около 9.35 (7.35 мск) в Перми произошло ДТП с участием трамвая. Автобус без пассажиров двигался по улице Свиязева в сторону кругового кольца по шоссе Космонавтов. Предварительно установлено, что водитель автобуса на пересечении улицы Свиязева и шоссе Космонавтов столкнулся с трамваем маршрута №11. Как уточнили в МВД, в результате удара в трамвае лопнуло стекло окна.