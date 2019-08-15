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РИА Новости

В Минюсте рассказали о новом виде телефонного мошенничества

10:02 15.08.2019 (обновлено: 10:52 15.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТехнологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам
Технологии неограниченных возможностей: как гаджеты помогают инвалидам
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Министерство юстиции предупредило россиян о новом виде телефонного мошенничества, сообщает "Российская газета".
Обман проходит в два этапа. Вначале звонит некто, представляющийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщает, что вас признали потерпевшим по уголовному делу (например, при покупке биодобавок и тому подобное), и обещает в перспективе денежную компенсацию. Для этого требуется всего лишь написать заявление в официальные инстанции с просьбой предоставить бесплатного адвоката. Минюст подчеркивает, что на первом этапе жертвы мошенников никаких финансовых потерь не несут, а только удивляются странному звонку.
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На втором этапе звонит "бесплатный адвокат", якобы назначенный государством. Под разными предлогами он выманивает деньги за "услуги", например предлагает перевести некоторую сумму на счета "судов и других государственных учреждений".
В Минюсте отметили, что получили несколько тысяч заявлений от жителей разных регионов с просьбой предоставить бесплатного адвоката для представления интересов в качестве потерпевшего. Но таких уголовных дел никогда не существовало. Выяснилось также, что мошенники смогли подменить номер вызывающего абонента реальным номером министерства.
В Ассоциации юристов, в свою очередь, отметили, что потерпевшим по уголовным делам адвокат от государства не положен — а только подозреваемым и обвиняемым. Кроме того, ни одна настоящая программа бесплатной правовой помощи не предусматривает обзвона с настойчивым предложением услуг.
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Министерство юстиции РФРоссияОбщество
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15 августа, 12:28
А баба Яга Против
1000000
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