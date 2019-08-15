В минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с А321

"В результате аварийной посадки самолёта в Жуковском 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, в том числе 9 детей и одна беременная женщина, которая после обследования была отпущена. Одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести", - сказали в Минздраве.