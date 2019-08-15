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РИА Новости

В минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с А321

10:01 15.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС по Московской областиЭкстренно севший в Жуковском A-321
Экстренно севший в Жуковском A-321
© Фото : ГУ МЧС по Московской области
Экстренно севший в Жуковском A-321
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Среди госпитализированных после жесткой посадки самолета А321 в подмосковном Жуковском есть одна беременная женщина и девять детей, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
"В результате аварийной посадки самолёта в Жуковском 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, в том числе 9 детей и одна беременная женщина, которая после обследования была отпущена. Одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести", - сказали в Минздраве.
Посадка в Жуковском
Вчера, 08:29РИА Новости
Появилось видео с места аварийной посадки А321 в Жуковском
Уточняется, что угрозы жизни нет, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент в больнице остается 22 человека, добавили в ведомстве.
Ранее МЧС сообщило, что самолет A321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете. В авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердили, что самолет, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, экстренно сел из-за многочисленного попадания птиц в двигатели.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомМЧСAirbus A321Уральские авиалинииМосковская областьЖуковскийПроисшествия
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