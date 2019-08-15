В минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших при ЧП с А321

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Среди госпитализированных после жесткой посадки самолета А321 в подмосковном Жуковском есть одна беременная женщина и девять детей, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
"В результате аварийной посадки самолёта в Жуковском 23 человека доставлены в Раменскую центральную больницу в удовлетворительном состоянии с легкими травмами, в том числе 9 детей и одна беременная женщина, которая после обследования была отпущена. Одна пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести", - сказали в Минздраве.
Уточняется, что угрозы жизни нет, врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. В настоящий момент в больнице остается 22 человека, добавили в ведомстве.
Ранее МЧС сообщило, что самолет A321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете. В авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердили, что самолет, выполнявший рейс Жуковский-Симферополь, экстренно сел из-за многочисленного попадания птиц в двигатели.