В МЧС предупредили о ливнях и сильном ветре в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Тайфуны "Лекима" и "Крос" в ближайшие двое суток принесут сильные дожди и ветер в южные и центральные районы Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС в четверг.

"В южных и центральных районах Хабаровского края 16-17 августа ожидаются сильные дожди. Синоптики прогнозируют, что за двое суток в регионе выпадет до 50-70 миллиметров осадков. В отдельных местах ветер усилится до 17-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.

По информации Дальневосточного УГМС, влияние на погоду окажут два тайфуна.

"Осадки в регион принесут остатки тайфуна "Лекима", который прошел по территории КНР на прошлой неделе. Также на погоду окажет влияние новый тайфун "Кроса", смещающийся в Японское море. Сам циклон до региона не дойдет, но сформирует атмосферные разделы. Поэтому в эти дни пройдут мощные ливни", - приводятся в сообщении слова представителя УГМС.

МЧС разослало всем службам и ведомствам оперативное предупреждение об ухудшении погоды, а жителям рекомендовало принять меры безопасности, в частности, отказаться от походов в лес и на рыбалку. Особое беспокойство у спасателей вызывает возможный подъем воды в малых реках.