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РИА Новости

В МЧС предупредили о ливнях и сильном ветре в Хабаровском крае

09:59 15.08.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Тайфуны "Лекима" и "Крос" в ближайшие двое суток принесут сильные дожди и ветер в южные и центральные районы Хабаровского края, сообщает региональный главк МЧС в четверг.
"В южных и центральных районах Хабаровского края 16-17 августа ожидаются сильные дожди. Синоптики прогнозируют, что за двое суток в регионе выпадет до 50-70 миллиметров осадков. В отдельных местах ветер усилится до 17-22 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Паводок в Хабаровском крае
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По информации Дальневосточного УГМС, влияние на погоду окажут два тайфуна.
"Осадки в регион принесут остатки тайфуна "Лекима", который прошел по территории КНР на прошлой неделе. Также на погоду окажет влияние новый тайфун "Кроса", смещающийся в Японское море. Сам циклон до региона не дойдет, но сформирует атмосферные разделы. Поэтому в эти дни пройдут мощные ливни", - приводятся в сообщении слова представителя УГМС.
МЧС разослало всем службам и ведомствам оперативное предупреждение об ухудшении погоды, а жителям рекомендовало принять меры безопасности, в частности, отказаться от походов в лес и на рыбалку. Особое беспокойство у спасателей вызывает возможный подъем воды в малых реках.
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей и паводками на реках в крае введен режим ЧС. Уровни реки Амур у населенных пунктов превысили неблагоприятные отметки. В связи с подходом двух тайфунов ожидаются дожди в бассейне реки Амур и дополнительный подъем уровня рек. Так, у Хабаровска прогнозируется подъем Амура до отметки с 630-680 сантиметров, при опасном значении в 600 сантиметров. В четверг уровень Амура достиг отметки 570 сантиметров.
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