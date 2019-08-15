В Кузбассе рассказали о состоянии девочки, платье которой подожгла подруга

КЕМЕРОВО, 15 авг – РИА Новости. Девочке из Новокузнецка, оказавшейся в реанимации из-за того, что ее платье во время игры подожгла девятилетняя подруга, нуждается в донорской крови, сообщили РИА Новости в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что 7 августа во время прогулки из-за баловства с зажигалкой 9-летней девочки загорелось платье ее 5-летней подруги, которая в этот момент играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая добралась до калитки, ее отец занес ребенка домой и вызвал скорую помощь. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов тела.

"В настоящее время ребенок нуждается в донорской крови", – говорится в сообщении.