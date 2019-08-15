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РИА Новости

В Кузбассе рассказали о состоянии девочки, платье которой подожгла подруга

09:57 15.08.2019
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© РИА Новости / Игорь РуссакДеткое отделение городской больницы
Деткое отделение городской больницы
© РИА Новости / Игорь Руссак
КЕМЕРОВО, 15 авг – РИА Новости. Девочке из Новокузнецка, оказавшейся в реанимации из-за того, что ее платье во время игры подожгла девятилетняя подруга, нуждается в донорской крови, сообщили РИА Новости в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что 7 августа во время прогулки из-за баловства с зажигалкой 9-летней девочки загорелось платье ее 5-летней подруги, которая в этот момент играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая добралась до калитки, ее отец занес ребенка домой и вызвал скорую помощь. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов тела.
28 января, 22:49РИА Новости
Источник сообщил о смерти подростка, которого подожгли в подъезде в Москве
"В настоящее время ребенок нуждается в донорской крови", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что состояние девочки остается стабильно тяжелым, острой необходимости в медпрепаратах нет, в ожоговом отделении имеется весь спектр современного оборудования.
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НовокузнецкКемеровская областьПроисшествия
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