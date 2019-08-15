В Тегеране задержали антрополога с гражданством Ирана и Британии, пишут СМИ

Как отмечает издание, известный ученый курдского происхождения, который занимается социальной антропологией, был задержан в своем доме в Тегеране в воскресенье. По словам его жены, иранские службы безопасности провели обыск в доме, в ходе которого изъяли ряд документов, включая его свидетельство о рождении.

Это не первый случай задержания в Иране людей с двойным гражданством. В апреле 2016 года иранские власти задержали 37-летнюю британскую подданную с иранским гражданством Назанин Загери-Рэтклифф, обвинив ее в антиправительственной деятельности. По их данным, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ. Загери являлась сотрудницей компании Thomson Reuters Foundation. Британский МИД начал выяснение деталей этого дела. При этом отмечалось, что Иран не признает двойное гражданство. Суд в Иране приговорил ее к пяти годам тюрьмы.