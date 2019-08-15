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РИА Новости

В Тегеране задержали антрополога с гражданством Ирана и Британии, пишут СМИ

09:37 15.08.2019
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкМечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Мечеть Шах Абдул-Азим в городе Рей в пригороде Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Ирана задержали по неизвестным обвинениям в Тегеране известного ученого-антрополога Камила Ахмади с иранским и британским гражданством, сообщает газета Telegraph со ссылкой на его супругу Шафак Рахмани.
"Прокурор в Эвине выдал ордер на арест Камила сроком на один месяц. Никакой информации об аресте Камила или обвинениях предоставлено не было", - написала она в своем Instagram.
Как отмечает издание, известный ученый курдского происхождения, который занимается социальной антропологией, был задержан в своем доме в Тегеране в воскресенье. По словам его жены, иранские службы безопасности провели обыск в доме, в ходе которого изъяли ряд документов, включая его свидетельство о рождении.
Это не первый случай задержания в Иране людей с двойным гражданством. В апреле 2016 года иранские власти задержали 37-летнюю британскую подданную с иранским гражданством Назанин Загери-Рэтклифф, обвинив ее в антиправительственной деятельности. По их данным, женщина участвовала в работе по созданию проектов против иранских властей в нескольких иностранных организациях и СМИ. Загери являлась сотрудницей компании Thomson Reuters Foundation. Британский МИД начал выяснение деталей этого дела. При этом отмечалось, что Иран не признает двойное гражданство. Суд в Иране приговорил ее к пяти годам тюрьмы.
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