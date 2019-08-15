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РИА Новости

В Сургуте два мальчика провалились в вентиляционную шахту

09:28 15.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 авг - РИА Новости. Два 10-летних мальчика получили травмы, провалившись в вентиляционную шахту в Сургуте (ХМАО), идет проверка, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
"Установлено, что 14 августа в вечернее время два 10-летних мальчика провалились в вентиляционную шахту, находящуюся в одном из технических строений, расположенных во дворе жилого комплекса "Возрождение" в Сургуте, доступ в который стал возможным в связи проводимыми строительными работами", - говорится в сообщении.
Сотрудник правоохранительных органов
14 августа, 11:50РИА Новости
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По данным ведомства, дети получили "различные телесные повреждения", их доставили в больницу. Следователи по данному факту проводят проверку.
Источник РИА Новости в экстренных службах города уточнил, что глубина шахты, в которую провалились дети, составляет 5 метров. По его словам, один из школьников госпитализирован с переломами, второй пострадал менее серьезно.
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет РФСургутПроисшествия
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