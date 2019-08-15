В Сургуте два мальчика провалились в вентиляционную шахту

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 авг - РИА Новости. Два 10-летних мальчика получили травмы, провалившись в вентиляционную шахту в Сургуте (ХМАО), идет проверка, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.

"Установлено, что 14 августа в вечернее время два 10-летних мальчика провалились в вентиляционную шахту, находящуюся в одном из технических строений, расположенных во дворе жилого комплекса "Возрождение" в Сургуте, доступ в который стал возможным в связи проводимыми строительными работами", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дети получили "различные телесные повреждения", их доставили в больницу. Следователи по данному факту проводят проверку.