Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T10:04Z
https://ria.ru/20190815/1557519523.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/154827/29/1548272996_0:201:2925:1846_1036x0_80_0_0_713552b18cb4da9c75307832f7f633c8.jpg
РИА Новости

Врио главы Забайкалья рассказал о ходе восстановления чабанских стоянок

09:06 15.08.2019 (обновлено: 10:04 15.08.2019)
91
© РИА Новости / Илья ПиталевВременно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов
© РИА Новости / Илья Питалев
Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов. Архивное фото
ЧИТА, 15 авг – РИА Новости. Восстановление сгоревших во время степных пожаров в апреле чабанских стоянок в Забайкальском крае идет неплохими темпами, краевые власти не стали ограничиваться только выплатой компенсаций и помогают их владельцам с проведением строительных работ, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов.
Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений. Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о завершении всех восстановительных мероприятий до 15 октября. По информации краевых властей, планировалось восстановить 123 чабанские стоянки.
Тушение лесных пожаров
14 августа, 16:01РИА Новости
Рослесхоз рассказал, как распределит выделенные на тушение пожаров средства
"По восстановлению чабанских стоянок мы идем в неплохих темпах, я считаю, учитывая масштаб работ, который мы развернули. Стоянки разбросаны практически по всей территории юго-востока края. Это сотни тысяч гектаров, далеко в степи от всех дорог и населенных пунктов. Естественно, восстановительные работы в этих точках вести непросто, хотя бы даже потому, что трудно туда отправить строительную бригаду", - сказал Осипов.
"Мы могли бы отделаться только выплатой финансовой компенсации, но посчитали необходимым помочь людям, так как многие из них не сталкивались с тем, чтобы заказывать такие объемы строительства", - добавил врио главы Забайкалья.
Читайте полный текст интервью с Александром Осиповым >>
Тушение лесных пожаров
14 августа, 14:55Радио
"Работают до седьмого пота". Песков рассказал о тушении пожаров в Сибири
000001
Александр ОсиповВладимир ПутинЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
Рекомендуем
Дом в селе Усть-Ималка Забайкальского края, пострадавшем от степных пожаров в апреле
В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров
РИА
Новости
На месте ДТП с микроавтобусом в Саратове.15 августа 2019
В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с десятью пострадавшими в Саратове
Наручники
В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании
Лента
новостей
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. 8 июля 2019
Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР
Жесткая посадка А321 в Жуковском
В Росавиации назвали причину аварийной посадки А321 в Жуковском
Вид на Рузский район Московской области с высоты птичьего полета. Архивное фото
Минстрой МО проверил реализацию программы переселения в Рузском округе
Символика Универсиады во время празднования победы в борьбе за Всемирную летнюю Универсиаду-2023 в Историческом сквере в Екатеринбурге.
В УрФУ назвали сумму, необходимую для постройки общежитий для Универсиады
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Забайкалье медикам передали 32 новые машины скорой помощи
Наручники
В Перми арестовали пенсионера, перерезавшего трос промышленным альпинистам
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком
В поселке Пангоды ЯНАО отремонтируют шесть километров дорог
Женщина
В Самарской области более тысячи предпенсионеров пройдут обучение
Установка автоматического запорного устройства с дистанционным управлением на газопроводе
На Урале 20 тысяч человек остались без газа из-за повреждения газопровода
Общеобразовательная школа в Воронеже
Нетесов: Воронежская область откроет рекордное количество школ и детсадов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Гана заинтересована в расширении обучения студентов в Рязанской области
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Чечне рассказали подробности ДТП с шестью погибшими
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
Лента новостейМолния