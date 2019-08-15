Врио главы Забайкалья рассказал о ходе восстановления чабанских стоянок

ЧИТА, 15 авг – РИА Новости. Восстановление сгоревших во время степных пожаров в апреле чабанских стоянок в Забайкальском крае идет неплохими темпами, краевые власти не стали ограничиваться только выплатой компенсаций и помогают их владельцам с проведением строительных работ, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов.

Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений. Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о завершении всех восстановительных мероприятий до 15 октября. По информации краевых властей, планировалось восстановить 123 чабанские стоянки.

"По восстановлению чабанских стоянок мы идем в неплохих темпах, я считаю, учитывая масштаб работ, который мы развернули. Стоянки разбросаны практически по всей территории юго-востока края. Это сотни тысяч гектаров, далеко в степи от всех дорог и населенных пунктов. Естественно, восстановительные работы в этих точках вести непросто, хотя бы даже потому, что трудно туда отправить строительную бригаду", - сказал Осипов.