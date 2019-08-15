Пассажиров с аварийно севшего А321 доставят в аэропорт на автобусах

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Автобусы прибыли к аварийно севшему А321 в подмосковном Жуковском для доставки пассажиров в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На место прибыли автобусы для доставки пассажиров в аэропорт", - сказал собеседник агентства.

ЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах

ЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах

Airbus, выполнявший рейс 178 авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва (АО "Рампорт Аэро") – Симферополь, совершил в четверг аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Жуковского района. По данным регионального главка МЧС РФ, пострадали трое детей и семеро взрослых, у них в основном ушибы и ссадины.