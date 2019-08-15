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РИА Новости

В Иркутской области за сутки уменьшилась площадь пожаров

07:43 15.08.2019 (обновлено: 07:44 15.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковОНФ организовал в Иркутской области учения противопожарных отрядов
ОНФ организовал в Иркутской области учения противопожарных отрядов
© РИА Новости / Виталий Аньков
ИРКУТСК, 15 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Иркутской области уменьшилась за сутки почти на 100 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.
За прошедшие сутки на землях лесного фонда Приангарья удалось ликвидировать пять возгораний на площади почти 1,5 тысячи гектаров. На утро 15 августа локализовано 12 очагов общей площадью 18 тысяч гектаров.
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"Действует к утру 15 августа 27 пожаров на общей площади 74 167 га. В зоне контроля закрыты 64 очага общей площадью 580 тысяч гектаров. За сутки количество возгораний уменьшилось на восемь, площадь – на 97 231 га", - говорится в сообщении.
К тушению пожаров было привлечено более 800 человек и 94 единицы техники.
В Иркутской области, а также еще трех регионах - Красноярском крае, Бурятии и Якутии - объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению пожаров на территории страны привлекались 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
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