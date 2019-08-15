В Иркутской области за сутки уменьшилась площадь пожаров

ИРКУТСК, 15 авг – РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Иркутской области уменьшилась за сутки почти на 100 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За прошедшие сутки на землях лесного фонда Приангарья удалось ликвидировать пять возгораний на площади почти 1,5 тысячи гектаров. На утро 15 августа локализовано 12 очагов общей площадью 18 тысяч гектаров.

"Действует к утру 15 августа 27 пожаров на общей площади 74 167 га. В зоне контроля закрыты 64 очага общей площадью 580 тысяч гектаров. За сутки количество возгораний уменьшилось на восемь, площадь – на 97 231 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров было привлечено более 800 человек и 94 единицы техники.