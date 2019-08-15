После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело

КРАСНОЯРСК, 15 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели трехлетней девочки, пропавшей в среду в Омске, сообщает СУСК области.

Ранее МВД региона сообщило, что девочка ушла со двора частного дома в Кировском округе. Пропажу ребенка обнаружила мама. Около часа ребенка искали самостоятельно, потом родные обратились в полицию.

Позднее поисково-спасательный отряд "ДоброСпас - Омск" сообщил, что нашли тело девочки.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по гибели трехлетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает СК региона.

По версии следствия, вечером 14 августа 2019 года девочка, оставленная бабушкой на несколько минут без присмотра, пролезла под воротами и ушла с родительского двора. Позже ее нашли в 300 метрах от дома в выгребной яме туалета.