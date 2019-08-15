Полицейского из Югры поймали на взятке в сто тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 авг - РИА Новости. Дознаватель из Нефтеюганского района ХМАО подозревается в получении взятки от обвиняемого, которому он пообещал содействовать в смягчении приговора за 100 тысяч рублей, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, дознаватель требовал от одного из обвиняемых по находящемуся в его производстве уголовному делу взятку в размере 100 тысяч рублей за оказание содействия в назначении приговором суда наказания, не связанного с лишением свободы", - говорится в сообщении СУСК.

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции возбуждено по статье о получении взятки, сопряженном с вымогательством. Следователи устанавливают все обстоятельства дела, ведомство будет ходатайствовать о том, чтобы полицейского отправили под домашний арест.

Как пояснили в окружном управлении МВД, оперативники задержали дознавателя в момент получения денег.