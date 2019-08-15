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РИА Новости

Под Хабаровском в ходе паводка подтопило около 1,7 тысячи дачных участков

06:12 15.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкРазрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 15 авг - РИА Новости. Около 1,7 тысячи дачных участков подтоплено на островной части Хабаровска в ходе паводка на Амуре, кроме того, подтоплено 12 приусадебных участков в частных домах краевой столицы, сообщает региональный главк МЧС в четверг.
В среду краевые власти сообщали о 1,5 тысячи подтопленных дачных участках. Уровень Амура составлял 557 сантиметров.
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По информации МЧС, в четверг утром уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 570 сантиметров, превысив отметку неблагоприятного явления на 120 сантиметров.
"В Хабаровске вода зашла на территорию 12 приусадебных участков на улицах Вилюйская, Богачева, Керченская, Архаринская, Штормовая, проезда Кемеровского и переулка Ульяновска. На островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный число дачных домов, оказавшихся во власти водной стихии, выросло и составило порядка 1,7 тысячи строений и участков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Хабаровском районе в зону подтопления попали населенные пункты Корсаково-2, Елабуга, Бычиха, Петропавловка, Казакевичево, Сергеевка, Свечино, Заозёрное, Федоровка. В этих селах подтоплены 37 дач, более 30 приусадебных участков, 124 земельных участка, на которых не ведется хозяйственная деятельность, а также шесть жилых домов в селе Корсаково-2. Подтоплено два участка дороги на подъезде к селу Воронежское и одного - к селу Князе-Волконское. Сообщение с населенными пунктами не нарушено.
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Сообщается, что в Нанайском районе подтоплено восемь огородов в селах Синда, Найхин, Дубовый Мыс. Под водой оказалось 242 метров дороги между селами Дубовый Мыс и Гасси на глубину до одного метра. Проезд к населенным пунктам осуществляется со стороны федеральной автодороги Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре. Также подтоплены участки внутрипоселковых дорог в селах Синда, Дада, Найхин.
Как сообщает МЧС, спасатели несут дежурство на островах и в подтопленных селах Нанайского и Хабаровского районов. В связи с прохождением по территории региона тайфуна "Лекима" и подходом тайфуна "Крос" ожидается очередное повышение воды в реках.
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