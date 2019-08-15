В Филадельфии выписали из больницы раненных в перестрелке полицейских

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Все шесть полицейских, раненных в перестрелке на севере Филадельфии, выписаны из больницы, сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.

Ранее сообщалось, что спецназ вывел из здания, где засел стрелок, двух полицейских. Теперь в здании остался только подозреваемый.

На севере Филадельфии произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Также сообщалось, что шестеро полицейских были ранены в перестрелке, их жизни ничего не угрожает.