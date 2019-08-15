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РИА Новости

В Филадельфии выписали из больницы раненных в перестрелке полицейских

05:31 15.08.2019
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© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь. Архивное фото
Американская скорая помощь. Архивное фото
© Flickr / C. Holmes
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Все шесть полицейских, раненных в перестрелке на севере Филадельфии, выписаны из больницы, сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп.
Ранее сообщалось, что спецназ вывел из здания, где засел стрелок, двух полицейских. Теперь в здании остался только подозреваемый.
Президент США Дональд Трамп
01:49РИА Новости
Трампу сообщили о стрельбе в Филадельфии
"Все шесть офицеров, которых подстрелили, выписаны из районных больниц. Один офицер попал в больницу из-за ранений, полученных в автомобильной аварии, связанной с инцидентом", - написал Грипп в Twitter.
На севере Филадельфии произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Также сообщалось, что шестеро полицейских были ранены в перестрелке, их жизни ничего не угрожает.
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ФиладельфияСШАВ мире
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