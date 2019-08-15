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РИА Новости

В Приморье за сутки свыше 200 подтопленных участков освободились от воды

04:51 15.08.2019 (обновлено: 06:12 15.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодтопленный дом в Уссурийске
Подтопленный дом в Уссурийске
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Вода за сутки ушла с более чем 200 подтопленных дождевым паводком участков в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Регион за последние недели накрыли ряд тропических штормов и тайфун. По данным на среду, были подтоплены 284 огорода в Пожарском и Красноармейском районах и 36 подворьев в Дальнереченском и Красноармейском районах. На шести участках в четырех районах вода зашла на дороги.
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"В результате прохождения осадков остаются подтопленными 115 придомовых территорий… в Пожарском районе, в Дальнереченском районе, в Красноармейском районе, в Дальнереченском городском округе. В данных населенных пунктах сотрудники МЧС России оказывают адресную помощь пожилым и маломобильным людям", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что за сутки вода ушла с одного подтопленного участка дороги.
При этом спасатели сообщают, что в связи с прогнозируемыми на 16-17 августа сильными дождями есть угроза локальных наводнений на значительной части края.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода на Японское море тайфуна "Кроса". Ночью 16 августа в крае пройдут сильные дожди, ожидается штормовой ветер, у мысов с порывами до 28 метров в секунду. Высота волн в заливе Петра Великого – 2,5-3,5 метра, на участке Поворотный - Золотой - 4-5 метров. Синоптики прогнозируют серьезное наводнение.
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