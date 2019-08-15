В Приморье за сутки свыше 200 подтопленных участков освободились от воды

ВЛАДИВОСТОК, 15 авг - РИА Новости. Вода за сутки ушла с более чем 200 подтопленных дождевым паводком участков в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Регион за последние недели накрыли ряд тропических штормов и тайфун. По данным на среду, были подтоплены 284 огорода в Пожарском и Красноармейском районах и 36 подворьев в Дальнереченском и Красноармейском районах. На шести участках в четырех районах вода зашла на дороги.

"В результате прохождения осадков остаются подтопленными 115 придомовых территорий… в Пожарском районе, в Дальнереченском районе, в Красноармейском районе, в Дальнереченском городском округе. В данных населенных пунктах сотрудники МЧС России оказывают адресную помощь пожилым и маломобильным людям", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за сутки вода ушла с одного подтопленного участка дороги.

При этом спасатели сообщают, что в связи с прогнозируемыми на 16-17 августа сильными дождями есть угроза локальных наводнений на значительной части края.