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РИА Новости

Аэропорт в Гонконге восстанавливает обычный прием и отправку рейсов

04:34 15.08.2019
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© Фото : MeeloshМеждународный аэропорт Гонконга
Международный аэропорт Гонконга
© Фото : Meelosh
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гонконгский аэропорт сегодня восстанавливает обычный прием и отправку рейсов, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на администрацию аэропорта.
Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов. В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.
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Как сообщается, аэропорт Гонконга сегодня восстанавливает обычный прием и отправку рейсов. Отмечается, что за вчерашний день администрации удалось заново организовать более тысячи рейсов. Временный судебный запрет, который руководство аэропорта получило в среду, сегодня остается в силе. Постановление запрещает проводить протесты и демонстрации на территории аэропорта за исключением специально отведенных двух зон в дальних концах зала прилетов.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
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