Аэропорт в Гонконге восстанавливает обычный прием и отправку рейсов

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Гонконгский аэропорт сегодня восстанавливает обычный прием и отправку рейсов, сообщает телерадиокорпорация Гонконгский аэропорт сегодня восстанавливает обычный прием и отправку рейсов, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на администрацию аэропорта.

Антиправительственные демонстранты вновь вернулись в международный аэропорт Гонконга после того, как днем ранее он перестал функционировать из-за протестов. В понедельник днем демонстранты оккупировали залы вылетов и прилетов, что привело к прекращению функционирования аэропорта. Работа транспортного хаба возобновилась во вторник утром, но несмотря на это, около 300 рейсов были отменены.

Как сообщается, аэропорт Гонконга сегодня восстанавливает обычный прием и отправку рейсов. Отмечается, что за вчерашний день администрации удалось заново организовать более тысячи рейсов. Временный судебный запрет, который руководство аэропорта получило в среду, сегодня остается в силе. Постановление запрещает проводить протесты и демонстрации на территории аэропорта за исключением специально отведенных двух зон в дальних концах зала прилетов.