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РИА Новости

У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения

03:21 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПобережье Тихого океана в Камчатском крае
Побережье Тихого океана в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Филиппов
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Два землетрясения зафиксировали сейсмологи с разницей в несколько часов у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Первое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в четверг утром по местному времени в акватории Кроноцкого залива. Его эпицентр находился на глубине 130 километров в 135 километрах юго-восточнее села Мильково. Спустя полчаса еще одно сейсмособытие магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане. Эпицентр этого землетрясения находился на глубине 85 километров в 85 километрах юго-западнее села Никольское на острове Беринга (Командорские острова)", - сказал представитель службы.
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В Мексике произошло сильное землетрясение
По данным краевого главка МЧС, землетрясения в населенных пунктах Камчатского края не ощущались. Пострадавших и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.
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