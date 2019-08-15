У берегов Камчатки зафиксировали два землетрясения

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг - РИА Новости. Два землетрясения зафиксировали сейсмологи с разницей в несколько часов у берегов Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Первое землетрясение магнитудой 4,0 произошло в четверг утром по местному времени в акватории Кроноцкого залива. Его эпицентр находился на глубине 130 километров в 135 километрах юго-восточнее села Мильково. Спустя полчаса еще одно сейсмособытие магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане. Эпицентр этого землетрясения находился на глубине 85 километров в 85 километрах юго-западнее села Никольское на острове Беринга (Командорские острова)", - сказал представитель службы.