Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T01:49Z
https://ria.ru/20190815/1557515652.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152151/87/1521518711_254:463:3072:2048_1036x0_80_0_0_d258fe079ed7c7922d34562a238d6efa.jpg
РИА Новости

Трампу сообщили о стрельбе в Филадельфии

01:49 15.08.2019
377
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в Филадельфии и следит за ситуацией, заявили в Белом доме.
Ранее сообщалось, что на севере города Филадельфия произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. По данным телеканала Fox News, полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев. Полиция сообщила, что в перестрелке ранены шесть полицейских.
Полиция на месте преступления
11 августа, 17:43РИА Новости
Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
"Президент проинформирован о стрельбе в Филадельфии и продолжает следить за ситуацией", - следует из распространённого заявления.
220002
Обсудить 1
Дональд ТрампФиладельфияСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Мадуро рассказал о плане покушения на него с помощью наемников
РИА
Новости
Вид с моря на Гонконг
Трамп потребовал от Китая проявить гуманность к Гонконгу
Сотрудники полиции в Вашингтоне, США
Полиции в Филадельфии удалось коротко пообщаться с засевшим в доме стрелком
Сейсмограф. Архивное фото
В Мексике произошло сильное землетрясение
Лента
новостей
Карета скорой помощи, США
В полиции рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Филадельфии
Американские войска специального назначения. Архивное фото
В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США
Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
Источник назвал дату закрытых консультаций Совбеза ООН по Джамму и Кашмиру
Полиция на месте преступления
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
Сотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США
В Филадельфии полицейские пытаются уговорить стрелка сдаться
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США
В Калифорнии в ходе беспорядков в тюрьме пострадали более 50 заключенных
Полиция США
У стрелка из Филадельфии могут быть заложники, заявили в полиции
Вид на Панамский канал
Панама разрешит судам Венесуэлы проходить через канал
Датская полиция осматривает место происшествия возле полицейского участка на улице Хермодсгаде в Копенгагене. 10 августа 2019
Дания может усилить контроль на границе с Швецией после взрыва в столице
Флаг Гибралтара и Великобритании
СМИ назвали дату освобождения задержанного в Гибралтаре иранского танкера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В ЛНР не зафиксировали нарушений перемирия за сутки
09:06В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров
09:05В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с десятью пострадавшими в Саратове
09:00В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании
08:55На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
08:54Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР
08:53В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
08:52Семеро из десяти пострадавших в ДТП в Саратове попали в больницы
08:51Отряд спасателей выехал из Жуковского на место аварийной посадки А321
08:50Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
08:49Экипаж севшего в подмосковном поле самолета могут представить к наградам
08:44Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга
08:41Пассажир экстренно севшего в Жуковском самолета рассказал подробности ЧП
08:36Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
08:34Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:29Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Жуковском
08:29Двух пострадавших при взрывах под Ачинском выписали из больницы
08:26В Индии создали должность начальника штаба обороны
08:25СК завел уголовное дело после аварийной посадки А321 в Жуковском
08:23Ближайшие больницы готовы принять пострадавших при посадке А321 в Жуковском
Лента новостейМолния