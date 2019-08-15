Трампу сообщили о стрельбе в Филадельфии

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в Филадельфии и следит за ситуацией, заявили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что на севере города Филадельфия произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. По данным телеканала Fox News, полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев. Полиция сообщила, что в перестрелке ранены шесть полицейских.