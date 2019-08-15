В полиции рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Филадельфии

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Полиция американского города Филадельфия подтвердила ранения шестерых сотрудников в перестрелке, их жизни ничего не угрожает.
"Подозреваемый до сих пор ведет стрельбу. Шесть полицейских ранены - (находятся) в больницах с не представляющими угрозы для жизни ранениями. Другие полицейские получают помощь в связи с травмами, не связанными со стрельбой", - написал в Twitter сотрудник отдела по внешним связям полиции.
Ранее сообщалось, что на севере города произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. По данным телеканала Fox News, полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев.
Также сообщалось, что двое стражей порядка пострадали в ДТП, когда ехали на место происшествия.