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РИА Новости

В полиции рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Филадельфии

01:35 15.08.2019
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© Flickr / Kevin SpencerКарета скорой помощи, США
Карета скорой помощи, США
© Flickr / Kevin Spencer
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Полиция американского города Филадельфия подтвердила ранения шестерых сотрудников в перестрелке, их жизни ничего не угрожает.
"Подозреваемый до сих пор ведет стрельбу. Шесть полицейских ранены - (находятся) в больницах с не представляющими угрозы для жизни ранениями. Другие полицейские получают помощь в связи с травмами, не связанными со стрельбой", - написал в Twitter сотрудник отдела по внешним связям полиции.
Полиция на месте преступления
11 августа, 17:43РИА Новости
Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Ранее сообщалось, что на севере города произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. По данным телеканала Fox News, полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев.
Также сообщалось, что двое стражей порядка пострадали в ДТП, когда ехали на место происшествия.
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