В полиции рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Филадельфии

ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. Полиция американского города Филадельфия подтвердила ранения шестерых сотрудников в перестрелке, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на севере города произошел инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, еще один остается в здании. По данным телеканала Fox News, полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев.