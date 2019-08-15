Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Шесть офицеров полиции ранены в перестрелке с преступником на севере Филадельфии, сообщает телеканал Шесть офицеров полиции ранены в перестрелке с преступником на севере Филадельфии, сообщает телеканал Fox News

По его информации, жизни полицейских ничто сейчас не угрожает, несмотря на то, что один из них ранен в голову. Сейчас они доставлены в больницу.

Кроме того, еще двое стражей порядка пострадали в ДТП, когда ехали на место происшествия.