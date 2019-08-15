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РИА Новости

Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось

01:13 15.08.2019
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© AP Photo / Mel EvansКарета скорой помощи в Нью-Арке, США
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США
© AP Photo / Mel Evans
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. Шесть офицеров полиции ранены в перестрелке с преступником на севере Филадельфии, сообщает телеканал Fox News.
По его информации, жизни полицейских ничто сейчас не угрожает, несмотря на то, что один из них ранен в голову. Сейчас они доставлены в больницу.
Полиция на месте преступления
11 августа, 17:43РИА Новости
Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Кроме того, еще двое стражей порядка пострадали в ДТП, когда ехали на место происшествия.
Телеканал уточняет, что полиция проводила в здании операцию по задержанию наркоторговцев. Сейчас преступник находится на первом этаже жилого дома, а двое полицейских, которые проводили операцию, на втором. Некоторое время назад стало известно о том, что в здание проник спецназ.
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ФиладельфияСШАВ мире
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