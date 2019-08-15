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РИА Новости

Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами

00:59 15.08.2019
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikСитуация в городе Таиз
Ситуация в городе Таиз
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни потребовал от СМИ в городе Аден на юге страны воздержаться от сотрудничества с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.
В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. На следующий день после этого Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде, чтобы загасить конфликт. Сепаратисты ответили согласием на это предложение.
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"Мы просим братьев-руководителей СМИ во временной столице Адене воздержаться от сотрудничества или подчинения какой-либо из сторон за рамками распоряжений, изданных министром информации (Йемена – ред.). Печать, публикация или использование официальных СМИ в интересах какой-либо из сторон или незаконной деятельности запрещаются. Мы возложим на них юридическую ответственность в случае несоблюдения этого (обязательства - ред.)", - написал аль-Эрьяни в своем Twitter.
По его словам, Переходный совет Южного Йемена не следует призывам Саудовской Аравии об отходе со всех занятых позиций и продолжает контролировать государственные институты, включая официальные средства информации.
Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, а также ряд йеменских политиков, поддержку сепаратистам оказывают ОАЭ. В минувший понедельник наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейид Аль Нахайян нанес визит в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с королем и кронпринцем, после чего Аль Нахайян заявил о единстве позиций двух стран в отношении конфликта в Йемене и призвал йеменских соперников в Адене сесть за стол переговоров.
Ситуация разворачивается на фоне гражданского конфликта между властями Йемена и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла", который продолжается с 2014 года. В нем власти поддерживает военная коалиция во главе с Саудовской Аравией, в которую в том числе входят ОАЭ и другие арабские государства.
Члены южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
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