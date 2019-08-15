Власти Йемена потребовали от СМИ в Адене не сотрудничать с сепаратистами

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министр информации Йемена Муаммар аль-Эрьяни потребовал от СМИ в городе Аден на юге страны воздержаться от сотрудничества с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.

В Адене, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Совету, захватили в субботу военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец Маашик. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. На следующий день после этого Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде, чтобы загасить конфликт. Сепаратисты ответили согласием на это предложение.

"Мы просим братьев-руководителей СМИ во временной столице Адене воздержаться от сотрудничества или подчинения какой-либо из сторон за рамками распоряжений, изданных министром информации (Йемена – ред.). Печать, публикация или использование официальных СМИ в интересах какой-либо из сторон или незаконной деятельности запрещаются. Мы возложим на них юридическую ответственность в случае несоблюдения этого (обязательства - ред.)", - написал аль-Эрьяни в своем Twitter.

По его словам, Переходный совет Южного Йемена не следует призывам Саудовской Аравии об отходе со всех занятых позиций и продолжает контролировать государственные институты, включая официальные средства информации.

Сепаратисты создали свой собственный переходный совет Южного Йемена в мае 2017 года. Их лидером выступил уволенный незадолго до этого президентом Абд Раббу Мансуром Хади губернатор провинции Аден Айдарус аз-Зубейди. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов, а также ряд йеменских политиков, поддержку сепаратистам оказывают ОАЭ. В минувший понедельник наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейид Аль Нахайян нанес визит в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с королем и кронпринцем, после чего Аль Нахайян заявил о единстве позиций двух стран в отношении конфликта в Йемене и призвал йеменских соперников в Адене сесть за стол переговоров.