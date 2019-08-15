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РИА Новости

Правительство обсудит учет коренных малочисленных народов России

00:42 15.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правительство России в четверг рассмотрит законопроект об учете лиц, относящихся к коренным малочисленным народам страны, сообщила пресс-служба кабинета.
Законопроект вносит изменения в федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ" в части установления порядка учета относящихся к ним лиц.
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"В целях предоставления представителям коренных малочисленных народов предусмотренных законодательством социальных и экономических прав законопроектом предлагается ввести механизм учета относящихся к таким народам граждан на основе добровольного инициативного подтверждения их принадлежности к коренным малочисленным народам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой механизм создаст условия для единообразного и адресного применения льгот.
Законопроект рассмотрен и одобрен 22 июля комиссией правительства по законопроектной деятельности.
Малочисленные народы России: как живут аборигены
12 июля, 14:47Видеоблоги - Радио Sputnik
Малочисленные народы России: как живут аборигены О коренных малочисленных народах России и о том, как их сохранить, рассказали в эфире радио Sputnik доктор исторических наук Дмитрий Функ и сенатор Олег Мельниченко.
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