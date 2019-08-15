Правительство обсудит учет коренных малочисленных народов России

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правительство России в четверг рассмотрит законопроект об учете лиц, относящихся к коренным малочисленным народам страны, сообщила пресс-служба кабинета.
Законопроект вносит изменения в федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ" в части установления порядка учета относящихся к ним лиц.
"В целях предоставления представителям коренных малочисленных народов предусмотренных законодательством социальных и экономических прав законопроектом предлагается ввести механизм учета относящихся к таким народам граждан на основе добровольного инициативного подтверждения их принадлежности к коренным малочисленным народам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой механизм создаст условия для единообразного и адресного применения льгот.
Законопроект рассмотрен и одобрен 22 июля комиссией правительства по законопроектной деятельности.