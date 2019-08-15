Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T00:32Z
https://ria.ru/20190815/1557514979.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/106769/73/1067697315_0:243:2592:1701_1036x0_80_0_0_0bc835516a44a1a1380b54e3a650257b.jpg
РИА Новости

Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось

00:32 15.08.2019
481
© Flickr / Kevin SpencerКарета скорой помощи, США
Карета скорой помощи, США
© Flickr / Kevin Spencer
ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. По меньшей мере, четверо полицейских ранены в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает местный телеканал ABC6.
По словам корреспондента канала, на место происшествия стянуты силы полицейского спецназа, в воздухе ощущается запах пороха. Пострадавшие стражи порядка доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По данным полиции, операция по задержанию продолжается.
Полиция на месте преступления
11 августа, 17:43РИА Новости
Во Флориде задержали мужчину, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
В свою очередь представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы. Это жилые кварталы города.
Ранее телеканал Fox29 в свою очередь показал кадры, снятые с вертолета, как полиция сажает в машину мужчину, закованного в наручники. Подробности происшествия пока неизвестны. -0-
202302
Обсудить 0
ФиладельфияСШАВ мире
Рекомендуем
Полиция на месте преступления
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Филадельфии
РИА
Новости
Американские войска специального назначения. Архивное фото
В Филадельфии спецназ вошел в здание, где находится стрелок
Автомобиль грузинской полиции в Тбилиси.
В Грузии пропали три туристки из Белоруссии
Американский полицейский
В Филадельфии произошла стрельба
Лента
новостей
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Мадуро рассказал о плане покушения на него с помощью наемников
Американская скорая помощь. Архивное фото
СМИ сообщили о состоянии раненных в перестрелке в Филадельфии полицейских
Канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Опрос показал, сколько австрийцев хотят видеть Курца на посту канцлера
Вид на Ялту
Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США
Число пострадавших в перестрелке в Филадельфии полицейских увеличилось
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
Любовь Соболь прекратила голодовку, заявил ее представитель
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
Боевики сбили сирийский военный самолет, сообщили СМИ
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
Пострадавших при жесткой посадке А-321 доставили в Раменскую больницу
Нью-Йоркская фондовая биржа
Американские фондовые индексы снизились на фоне возможной рецессии
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
В Microsoft признались в прослушивании разговоров пользователей
Сотрудники полиции на одной из улиц Сан-Франциско, США
В Филадельфии полицейские пытаются уговорить стрелка сдаться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06В Забайкалье чиновникам запретили судиться с пострадавшими от пожаров
09:05В ГИБДД назвали возможную причину ДТП с десятью пострадавшими в Саратове
09:00В Хабаровском крае детей из лагеря разместили в ремонтируемом здании
08:55На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4
08:54Силовики разрушили дом при обстреле Горловки, заявили в ДНР
08:53В Красноярске отца заподозрили в убийстве четырехмесячной дочери
08:52Семеро из десяти пострадавших в ДТП в Саратове попали в больницы
08:51Отряд спасателей выехал из Жуковского на место аварийной посадки А321
08:50Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
08:49Экипаж севшего в подмосковном поле самолета могут представить к наградам
08:44Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга
08:41Пассажир экстренно севшего в Жуковском самолета рассказал подробности ЧП
08:36Число пострадавших от тайфуна на западе Японии достигло 16 человек
08:34Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:29Появилось видео с места аварийной посадки А-321 в Жуковском
08:29Двух пострадавших при взрывах под Ачинском выписали из больницы
08:26В Индии создали должность начальника штаба обороны
08:25СК завел уголовное дело после аварийной посадки А321 в Жуковском
08:23Ближайшие больницы готовы принять пострадавших при посадке А321 в Жуковском
08:19Свердловский губернатор назвал посадивший A321 в Жуковском экипаж героями
Лента новостейМолния