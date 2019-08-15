Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось

ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. По меньшей мере, четверо полицейских ранены в результате стрельбы в Филадельфии в США, сообщает местный телеканал ABC6.
По словам корреспондента канала, на место происшествия стянуты силы полицейского спецназа, в воздухе ощущается запах пороха. Пострадавшие стражи порядка доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По данным полиции, операция по задержанию продолжается.
В свою очередь представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы. Это жилые кварталы города.
Ранее телеканал Fox29 в свою очередь показал кадры, снятые с вертолета, как полиция сажает в машину мужчину, закованного в наручники. Подробности происшествия пока неизвестны. -0-