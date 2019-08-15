Число раненных в перестрелке в Филадельфии увеличилось

По словам корреспондента канала, на место происшествия стянуты силы полицейского спецназа, в воздухе ощущается запах пороха. Пострадавшие стражи порядка доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По данным полиции, операция по задержанию продолжается.