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РИА Новости

Правительство обсудит возможность работы судов под иностранным флагом

00:28 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСуда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе
Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект, по которому оно будет наделено полномочиями принимать решения об использовании судов под иностранными флагами при некоторых видах работ, на осуществление которых суда, ходящие под российским флагом, имеют преимущественное право, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Законопроектом предлагается уточнить полномочия правительства России по принятию решений о возможности использования судов, плавающих под флагами иностранных государств, при некоторых видах деятельности в области торгового мореплавания, на осуществление которых суда, плавающие под государственным флагом Российской Федерации, имеют преимущественное право", - говорится в сообщении.
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Поправки к Кодексу торгового мореплавания (КТМ) вступили в силу с 30 декабря, согласно ним за судами под флагом РФ закрепляется исключительное право вести морские перевозки углеводородов, добытых на российской территории и погруженных на суда в акватории Северного морского пути (СМП), до первого пункта выгрузки или перегрузки. Также это касается перевозок нефти, природного газа, в том числе в сжиженном состоянии (СПГ), а также газового конденсата и угля.
Как отмечается, принятие законопроекта позволит при необходимости привлекать к использованию плавающие под иностранными флагами суда без срыва контрактных обязательств. Такая необходимость может возникнуть, например, при реализации крупных инвестпроектов или отсутствии специализированных судов среди зарегистрированных в одном из российских реестров.
Ранее кабмин разрешил до 30 декабря 2043 года ряду судов под иностранным флагом перевозки сжиженного природного газа (СПГ) по Севморпути. Кабмин также распорядился разрешить до 30 декабря 2021 года международные морские перевозки природного газа и газового конденсата (при погрузке в Сабетте до первого пункта выгрузки или перегрузки) иными судами под иностранным флагом, договоры фрахтования которых заключены не более чем на полгода.
В августе 2018 года "Новатэк" обратился в Минтранс РФ с просьбой разрешить компании каботажные перевозки СПГ по Севморпути судами не только под флагом России. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон тогда отмечал, что принятые поправки не позволяют использовать 15 газовозов "Ямал СПГ" для каботажа между Сабеттой и планируемыми к строительству комплексами по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке без соответствующего разрешения правительства РФ. Терминал в Мурманске "Новатэк" рассчитывает построить раньше 2022 года, а на Камчатке — примерно в 2022 году.
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