В Грузии пропали три туристки из Белоруссии

ТБИЛИСИ, 15 авг – РИА Новости. Три туристки из Белоруссии отделились от основной группы туристов и пропали на горе Тетнульд в грузинской Сванетии, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями

"Информация о пропаже трех женщин из Белоруссии поступила в службу вечером 14 августа. Сразу после этого начались поиски в интенсивном режиме", - заявили в службе журналистам.