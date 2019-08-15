В Грузии пропали три туристки из Белоруссии

ТБИЛИСИ, 15 авг – РИА Новости. Три туристки из Белоруссии отделились от основной группы туристов и пропали на горе Тетнульд в грузинской Сванетии, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями
"Информация о пропаже трех женщин из Белоруссии поступила в службу вечером 14 августа. Сразу после этого начались поиски в интенсивном режиме", - заявили в службе журналистам.
12 августа, 11:50ТуризмВ горах Грузии пострадали два украинских туриста
Ведомство не исключает, что в процессе поисков может быть подключен вертолет пограничной полиции Грузии.