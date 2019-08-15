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РИА Новости

В Грузии пропали три туристки из Белоруссии

00:14 15.08.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАвтомобиль грузинской полиции в Тбилиси.
Автомобиль грузинской полиции в Тбилиси.
© Sputnik
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ТБИЛИСИ, 15 авг – РИА Новости. Три туристки из Белоруссии отделились от основной группы туристов и пропали на горе Тетнульд в грузинской Сванетии, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями
"Информация о пропаже трех женщин из Белоруссии поступила в службу вечером 14 августа. Сразу после этого начались поиски в интенсивном режиме", - заявили в службе журналистам.
Деревня в Сванети
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Ведомство не исключает, что в процессе поисков может быть подключен вертолет пограничной полиции Грузии.
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