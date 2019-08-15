Хью Грант признался, какой фильм считает лучшим в своей карьере

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Британский актер Хью Грант рассказал, что лучшим фильмом в своей карьере считает картину для детей "Приключения Паддингтона 2", сообщает Vanity Fair.
"Меня огорчили насмешки, которые посыпались в адрес фильма "Приключения Паддингтона 2". Я искренне верю, что это, может быть, лучший фильм, в котором я когда-либо снимался", - сказал Грант.
В истории о медвежонке в красной шляпе Грант сыграл злодея Феникса Бьюкенена – бывшего актера, которому приходится сниматься в рекламе собачьего корма.
Проект заработал рейтинг 100% "свежести" на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes (такого результата удается добиться очень малому числу фильмов), а Хью Грант получил премию BAFTA за "Лучшую мужскую роль второго плана".