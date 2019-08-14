ОГК-2 и "Мосэнерго" рассчитаются за долю "ОГК-Инвестпроекта" в конце года

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ОГК-2 и "Мосэнерго" планируют рассчитаться за долю в "ОГК-Инвестпроекте" в четвертом квартале 2019 года - первом квартале 2020 года, заявил в ходе телефонной конференции начальник экономического управления ОГК-2 Владимир Блохин.
"В части расчетов с "Мосэнерго" за долю (в "ОГК-Инвестпроекте" - ред.) у нас плановые сроки четвертый квартал этого года и первый квартал (2020 года - ред), мы эти вопросы также в плановом порядке осуществим и погасим", - сказал Блохин.
В 2016 году ОГК-2 и "Мосэнерго" (обе входят в "Газпром энергохолдинг") заключили договор, в рамках которого ОГК-2 приобретало 45% голосующих акций ООО "ОГК-Инвестпроект". Сумма сделки составляет 2,8 миллиарда рублей.