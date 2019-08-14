ОГК-2 и "Мосэнерго" рассчитаются за долю "ОГК-Инвестпроекта" в конце года

"В части расчетов с "Мосэнерго" за долю (в "ОГК-Инвестпроекте" - ред.) у нас плановые сроки четвертый квартал этого года и первый квартал (2020 года - ред), мы эти вопросы также в плановом порядке осуществим и погасим", - сказал Блохин.