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РИА Новости

Круглый стол к визиту Владимира Путина во Францию

17:44 14.08.2019 (обновлено: 17:45 14.08.2019)
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16 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: " Россия – Франция: двусторонние отношения и мировая повестка".
Участники:
- старший научный сотрудник Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Арина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ;
- старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Павел ТИМОФЕЕВ;
- эксперт РИСИ Надежда УЗУНОВА.

К разговору приглашены эксперты ИНИОН РАН, Института Европы РАН, МГИМО МИД России.

На 19 августа запланирован визит Президента России Владимира Путина во Францию, где на Лазурном берегу в форте Брегансон состоятся переговоры с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Примечательно, что буквально через неделю Франция примет очередной саммит "Большой семерки", на котором Макрон наверняка поделится своими впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным. Тем для обсуждения двух лидеров более чем достаточно: урегулирование на Востоке Украины, ситуация в Сирии (с учетом возможной эскалации в Идлибе), которая может привести к новым потокам беженцев, особенно после недавнего решения Турции приостановить соглашение с ЕС по мигрантам, перспективы отношений с Ираном в условиях обострения американо-иранских отношений и угрозы окончательного развала ядерного соглашения, будущее европейской безопасности в свете прекращения действия ДРСМД.

Удастся ли добиться ощутимого сближения российских и французских позиций по этим вопросам? Получится ли вдохнуть новую жизнь в "нормандский формат"? Каким может стать новый политический сезон российско-французских, российско-европейских отношений? Может ли Макрон, оттеснив Германию, взять на себя роль неформального лидера в Евросоюзе, усилив влияние Франции на европейские и мировые дела?

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