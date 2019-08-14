Шестилетний мальчик из Башкирии пропал в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 14 авг - РИА Новости. Спасатели, полицейские и добровольцы ищут шестилетнего мальчика из Башкирии, который пропал в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, всего в поисках участвуют более 70 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В 16.10 мск в среду поступила информация, что в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су пропал мальчик 2013 года рождения из Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на поиски ребенка выдвинулись 11 спасателей на двух единицах техники, а также 20 добровольцев и родственников пропавшего.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что от министерства в поисках участвуют 46 человек, в том числе кинологический расчет.