Совбез обвинил США в нечестной борьбе на IT- рынке

Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью

Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью

© AP Photo / Octav Ganea/ Mediafa Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Запрет Вашингтона на использование в государственных органах США продукции российской "Лаборатории Касперского", а также действия американцев против китайской Huawei - это яркий пример откровенного "выдавливания" с рынка конкурентов под предлогом необходимости обеспечения информационной безопасности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

"Сейчас, к сожалению, мы видим, как под предлогом борьбы с уязвимостями и "закладками" в IT-продуктах осуществляется откровенное "выдавливание" с рынка конкурентов. Яркий пример - действия американцев против китайской компании Huawei и российской компании "Лаборатория Касперского" с применением вошедших в моду экономических санкций", - сказал Храмов в интервью " Российской газете ".

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

Администрация США обвиняет китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.