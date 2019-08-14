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РИА Новости

Совбез обвинил США в нечестной борьбе на IT- рынке

17:17 14.08.2019 (обновлено: 18:45 14.08.2019)
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© AP Photo / Octav Ganea/ MediafaКарта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью
Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью
© AP Photo / Octav Ganea/ Mediafa
Карта США с отмеченными кибератаками, происходящими в реальном времени, на стене в офисе компании занимающейся компьютерной безопасностью
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Запрет Вашингтона на использование в государственных органах США продукции российской "Лаборатории Касперского", а также действия американцев против китайской Huawei - это яркий пример откровенного "выдавливания" с рынка конкурентов под предлогом необходимости обеспечения информационной безопасности, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.
"Сейчас, к сожалению, мы видим, как под предлогом борьбы с уязвимостями и "закладками" в IT-продуктах осуществляется откровенное "выдавливание" с рынка конкурентов. Яркий пример - действия американцев против китайской компании Huawei и российской компании "Лаборатория Касперского" с применением вошедших в моду экономических санкций", - сказал Храмов в интервью "Российской газете".
Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.
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Администрация США обвиняет китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Также Huawei находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Временные разрешения Google на предоставление обновлений ОС Android существующим клиентам китайской компании действуют до 19 августа.
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Лаборатория КасперскогоСовет Безопасности РФHuawei TechnologiesМоскваРоссияВ мире
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