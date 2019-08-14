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РИА Новости
Тюменская область

Доля промышленности в структуре экономики Тюменской области достигла 30%

17:14 14.08.2019
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© РИА Новости / Юлия Честнова / Перейти в фотобанкГорода России. Тюмень
Города России. Тюмень
© РИА Новости / Юлия Честнова
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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Доля промышленности в структуре экономики Тюменской области за последние десять лет выросла с 10% до 30%, сообщил в среду журналистам губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 75-летию региона.

"В 2018 году было открыто 28 новых промышленных производств. Созданы тысячи новых рабочих мест – это одна из главных задач инвестиционной политики, проводимой в регионе", - отметил Моор.

Он добавил, что по темпу роста промышленного производства за 2018 год Тюменская область заняла седьмое место среди субъектов РФ и осталась инвестиционным лидером в Уральском федеральном округе.
"Активная инвестиционная политика позволила в 2018 году занять позицию лидера Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В этом году, несмотря на нарастающую конкуренцию, нам удалось удержаться в тройке лидеров вместе с такими сильными регионами, как Москва и Республика Татарстан. Нам не хватило одного балла, чтобы сохранить за собой первое место", – прокомментировал журналистам губернатор.
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Кроме того, по интегральному рейтингу социально-экономического положения субъектов России по итогам прошлого года Тюменская область, поднялась на две позиции и заняла восьмое место после Москвы и Санкт-Петербурга, Югры, Московской области, Республики Татарстан, ЯНАО и Свердловской области. Ранее в этом рейтинге регион занимал 10-е место.
В рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции Тюменская область два года подряд входит в топ-10 регионов, а в итоговом рейтинге "Цифровая Россия" она занимает пятое место. С 31-го на седьмое место область поднялась по данным рейтинга развития туризма, войдя в топ-10 субъектов России с высокими темпами роста туристической привлекательности.
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