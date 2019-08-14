Доля промышленности в структуре экономики Тюменской области достигла 30%

ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Доля промышленности в структуре экономики Тюменской области за последние десять лет выросла с 10% до 30%, сообщил в среду журналистам губернатор Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 75-летию региона.

"В 2018 году было открыто 28 новых промышленных производств. Созданы тысячи новых рабочих мест – это одна из главных задач инвестиционной политики, проводимой в регионе", - отметил Моор.

Он добавил, что по темпу роста промышленного производства за 2018 год Тюменская область заняла седьмое место среди субъектов РФ и осталась инвестиционным лидером в Уральском федеральном округе.

"Активная инвестиционная политика позволила в 2018 году занять позицию лидера Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В этом году, несмотря на нарастающую конкуренцию, нам удалось удержаться в тройке лидеров вместе с такими сильными регионами, как Москва и Республика Татарстан. Нам не хватило одного балла, чтобы сохранить за собой первое место", – прокомментировал журналистам губернатор.

Кроме того, по интегральному рейтингу социально-экономического положения субъектов России по итогам прошлого года Тюменская область, поднялась на две позиции и заняла восьмое место после Москвы и Санкт-Петербурга, Югры, Московской области, Республики Татарстан, ЯНАО и Свердловской области. Ранее в этом рейтинге регион занимал 10-е место.