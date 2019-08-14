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РИА Новости

Рабочие группы по реализации "регуляторной гильотины" заработают с сентября

17:11 14.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Порядка 40 отраслевых рабочих групп, которые займутся анализом существующих нормативно-правовых актов в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины", начнут действовать в РФ с сентября текущего года, сообщил журналистам замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство РФ планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
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"Мы почти уверены, что с сентября работа групп уже в полную силу начнется. Они должны взять весь массив сегодняшнего регулирования вместе с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - ред.), предложить по нему новую систему регулирования", - сказал Любимов.
"Они будут перелопачивать все подзаконное регулирование и создавать отраслевые законы. Скорее всего, группы будут сформированы из представителей отраслевых объединений плюс крупных компаний отрасли, если таковые существуют", - добавил он.
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Правительство РоссииДмитрий МедведевЮрий ЛюбимовРоссияЭкономика
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