Рабочие группы по реализации "регуляторной гильотины" заработают с сентября

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Порядка 40 отраслевых рабочих групп, которые займутся анализом существующих нормативно-правовых актов в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины", начнут действовать в РФ с сентября текущего года, сообщил журналистам замруководителя аппарата правительства Юрий Любимов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Правительство РФ планирует подготовить законопроекты, которые станут базой для реформы. Новое регулирование вступит в силу с 1 января 2021 года.

"Мы почти уверены, что с сентября работа групп уже в полную силу начнется. Они должны взять весь массив сегодняшнего регулирования вместе с ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти - ред.), предложить по нему новую систему регулирования", - сказал Любимов.